É possível controlar os “penduricalhos”?

Os brasileiros já conhecem de sobra o termo “penduricalhos”, escolhido pela imprensa para designar as verbas extras que são pagas ao funcionalismo público e que, sem cerimônia, desrespeitam o teto salarial de R$ 46,3 mil mensais estabelecido pela Constituição Federal.





São tantos os “penduricalhos” – que no ano passado custaram mais de R$ 10 bilhões aos cofres públicos – que o ministro Flávio Dino, do STF, resolveu em fevereiro, tentar colocar um freio nessa gastança que cria uma casta privilegiada em um país onde a maioria sobrevive com um salário mínimo.





Horrorizado com o que chamou de “farra dos penduricalhos” – o pagamento sem limite de verbas indenizatórias, sem desconto de imposto de renda, como “auxílio-peru”, “auxílio-panetone”, escala de trabalho 3 por 1 (um dia de folga para cada 3 trabalhados), escola particular para filhos adultos, etc – o ministro determinou a suspensão desses pagamentos no serviço público tanto federal quanto estadual e municipal por 60 dias, período em que os responsáveis deveriam revisar todos os benefícios que não tivessem sido respaldados por lei.