Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'
Supersalários

Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Eva do Amaral Coelho se manifestou sobre o assunto em 9 de abril, durante uma sessão da 3ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Pará

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 15:05

CATARINA SCORTECCI

CATARINA SCORTECCI

Publicado em 

21 abr 2026 às 15:05

Uma desembargadora do Pará reclamou durante uma sessão dos novos limites estabelecidos em março pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para pagamento de penduricalhos a magistrados em todo país e acrescentou que "daqui a pouco a gente vai estar no rol daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão".


Eva do Amaral Coelho afirmou ainda que narrativas foram criadas a ponto de um juiz ser visto como alguém sem escrúpulos, que pretende "ganhar muito sem fazer nada". "Hoje nós passamos de cidadãos que zelam pela proteção dos direitos para vilões da história. Nós somos os bandidos agora", afirmou ela.


"Eu queria que parte da população viesse viver o dia a dia do juiz e do desembargador, para ver como é que a gente trabalha. Enormes horas extras, sacrificando fim de semana."

Veja Também 

Imagem de destaque

10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Galpão logístico, armazenamento, mercadorias

Como lucrar com a logística no Espírito Santo

O corpo do turista Evandro Júlio Ramon, de Minas Gerais, foi encontrado boiando na Praia do Morro

Corpo de turista é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Eva se manifestou sobre o assunto em 9 de abril, durante uma sessão da 3ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Pará. Aos colegas ela pediu desculpas e disse que fazia um "desabafo sobre uma situação muito triste".


A reportagem enviou email e procurou o Tribunal de Justiça do Pará por telefone nesta segunda-feira (20), mas não conseguiu contato com a magistrada nem com representantes da corte.


Eva tem 73 anos e foi aprovada em concurso público para o cargo de juiz de direito na década de 1980. Passou a ser desembargadora no ano de 2020. No mês de março, de acordo com a folha de pagamento divulgada pelo TJ, ela recebeu R$ 91,2 mil, em valores líquidos.

Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho Érika Miranda/Divulgação TJPA

"Dizer que o juiz não trabalha e que persegue verbas e mais verbas e mais verbas, como um privilégio, um penduricalho, uma expressão tão chula e tão vagabunda que jogaram em cima da magistratura que hoje a gente vive com uma tensão enorme", disse ela, citando colegas já estariam com dificuldade para pagar contas.


Eva afirmou ainda que não há hoje nenhuma voz em defesa dos magistrados e que "quanto mais a gente se defende, mais a gente é execrado". "A população vai sentir quando ela procurar a justiça e realmente não tiver. Aí ela vai sentir e vai ver de que lado ela optou", afirmou ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Judiciário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Especialistas e autoridades em segurança pública debatem caminhos para enfrentar violência no Brasil
Imagem de destaque
Entenda por que dormir 7 horas por noite ajuda a retardar o envelhecimento
Jeep Avenger Teaser
Jeep Avenger prepara estreia no Brasil de cara nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados