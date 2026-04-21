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10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Cuidados básicos fazem a diferença na rotina do animal e ajudam a garantir conforto, segurança e qualidade de vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 14:54

Alguns itens são indispensáveis para o cachorro viver de forma saudável e equilibrada (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
Alguns itens são indispensáveis para o cachorro viver de forma saudável e equilibrada Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Os cachorros estão entre os animais de estimação mais populares, conquistando espaço nos lares por sua lealdade, companheirismo e capacidade de adaptação.Segundolevantamento doWorldAtlas, o Brasil é o segundo país com a maior população decãesdo mundo, com 35,7 milhões de animais–atrás somente dos Estados Unidos, que têm75,8 milhões.
Esses animais são considerados parte da família e exigem atenção constante para viverem de forma saudável e equilibrada. Para isso, alguns itens são indispensáveis no dia a dia. Mais do que conforto, eles ajudam a prevenir doenças, evitam comportamentos indesejados e contribuem para uma convivência harmoniosa entre o  pet  e o tutor. Veja! 

1. Comedouro e bebedouro adequados

Os recipientes para água e alimentação são itens básicos e devem ser escolhidos com atenção. O ideal é optar por materiais resistentes, como inox ou cerâmica , que são mais higiênicos e fáceis de limpar. O tamanho deve ser proporcional ao porte do cachorro, evitando desconforto durante as refeições. Além disso, manter a água sempre fresca e disponível é fundamental para prevenir desidratação.

2. Ração de qualidade

A alimentação é um dos pilares da saúde do cachorro, e por isso a escolha da ração deve considerar idade, porte e necessidades específicas do animal. Produtos de boa qualidade oferecem nutrientes essenciais para o desenvolvimento, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção da energia diária.É importanteevitar alimentos inadequados ou restos de comida, que podem causar problemas digestivos.

3. Caminha confortável

Ter um local próprio para descanso é importante para o bem-estar físico e emocional do cachorro. A caminha deve ser confortável, fácil de higienizar e adequada ao tamanho do animal, permitindo que ele se deite e se movimente com facilidade. Esse espaço funciona como um refúgio seguro, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, evita que o cachorro durma em locais inadequados, como pisos frios ou superfícies desconfortáveis, protegendo articulações e coluna.

4. Coleira e guia

Esses itens são indispensáveis para passeios e para a segurança do cachorro fora de casa. A coleira deve ser ajustável e confortável, sem apertar ou machucar o pescoço do animal.Aguia, por sua vez,permitetercontrole durantecaminhadas, prevenindo fugas e acidentes. Passeios regulares são importantes para o gasto de energia, socialização e estímulo mental.
Os brinquedos são importantes para a saúde física e mental dos cachorros (Imagem: Masarik | Shutterstock)
Os brinquedos são importantes para a saúde física e mental dos cachorros Crédito: Imagem: Masarik | Shutterstock

5. Brinquedos variados

Os brinquedos desempenham papel importante no desenvolvimento físico e mental do cachorro. Eles ajudam a aliviar o estresse, reduzir a ansiedade e evitar o tédio, especialmente quando o animal passa períodos sozinho. Opções como mordedores, bolinhas e brinquedos interativos estimulam o instinto e mantêm o pet ativo. Também contribuem para a saúde bucal, auxiliando na limpeza dos dentes.

6. Tapete higiênico

Ter um local definido para as necessidades do cachorro facilita o treinamento e mantém o ambiente limpo. O tapete higiênico é uma alternativa prática, especialmente para filhotes ou animais que vivem em apartamentos. Com o uso correto e reforço positivo, o cachorro aprende a utilizar o local adequado, evitando sujeira pela casa. Esse item também é útil em dias de chuva ou quando não é possível sair para passeios frequentes.

7. Produtos de higiene

Manter a higiene do cachorro é essencial para prevenir doenças e garantir conforto. Itens como shampoo específico, escova de pelos, cortador de unhas e lenços umedecidos ajudam na rotina de cuidados. A frequência varia de acordo com a raça e o tipo de pelagem , mas a manutenção regular evita problemas como dermatites, nós nos pelos e acúmulo de sujeira.

8. Caixa de transporte

A caixa de transporte é importante para deslocamentos seguros, como idas ao veterinário ou viagens. Ela oferece proteção ao animal, reduz o risco de acidentes e ajuda a manter o cachorro calmo em ambientes desconhecidos. O tamanho deve permitir que ele fique em pé e se movimente confortavelmente.

9. Sacos para coleta de fezes

Durante os passeios, recolher as fezes do cachorro é uma prática de responsabilidade e respeito aos espaços públicos. Ter sempre sacos apropriados à disposição facilita esse cuidado e evita constrangimentos. Além de manter ruas e parques limpos, essa atitude ajuda a prevenir a disseminação de parasitas e doenças.

10. Roupinhas

Em regiões mais frias ou durante períodos de baixa temperatura, alguns cães podem sentir desconforto, especialmente os de pequeno porte, idosos ou com pouca pelagem. Nessas situações, roupas apropriadas ajudam a manter a temperatura corporal e evitar problemas como tremores e queda de imunidade. É importante escolher peças confortáveis, que não limitem os movimentos do animal.

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