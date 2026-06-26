Alerta extremo chega pelo celular: humanize-se

Fui assistir ao último filme do Spielberg, uma ficção científica que, aqui no Brasil, recebeu o título de Dia D, nada a ver com o desembarque dos aliados na Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial. "Disclosure Day", ou o "Dia da Revelação", trata da relação mal-resolvida entre humanos e extraterrestres.





Já saí do cinema com uma enxurrada de conteúdos sobre alienígenas no celular — sabemos bem quem está nos abduzindo. E, antes que eu me esqueça, por favor, delete essa bobagem de que travessão é um símbolo de texto de IA.





Machado de Assis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, três escritores geniais da pré-inteligência artificial, usavam o travessão não apenas para iniciar uma fala, mas para o que ele também serve: intercalar, enfatizar algo no texto. Escrita de IA tem “várias camadas".