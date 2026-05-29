Como anda a sua libido?

Estou apaixonada. Esta semana nos encontramos. Há tempos não sentia um arrepio tão longo e intenso, daqueles que percorrem o corpo em uma onda crescente, feito um tsunami. Nunca sabemos o que mexerá com nossas placas tectônicas nesse grau de intensidade. São as águas misteriosas do inconsciente, que sobem a despeito de nós. Águas profundas comandam esse espetáculo no palco de corpos que sentem com a alma.





Tive um encontro memorável com o filme sueco “Meu nome é Agneta”. Foi um abraço bom de permanecer. Que filme cheiroso! O perfume das plantações de lavanda ficou em mim. Está, ainda agora, como o lilás que infiltrou-se nas minhas retinas para tingir meu espírito.





Não quero contar o enredo do filme, a mim interessa conseguir descrever alguns detalhes da cena mais intencional que vi nos últimos meses: a dança de Agneta e Einar. Tudo ali é uma ode à vida, transborda. A cena evoca a libido, essa energia psíquica total, muito além do erótico.