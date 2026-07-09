8 mil famílias vão ganhar título de propriedade em Vitória; veja bairros beneficiados

Para o secretário Tullio Ponzi Netto, trata-se de um acordo histórico, particularmente pela quantidade de famílias que serão beneficiadas. Ele ressalta que a política habitacional em Vitória vai além da gestão de benefícios, mas direciona um olhar também para as casas já construídas ao longo de décadas e cujos moradores não tinham, até então, a segurança da propriedade.





"Serão investidos R$ 7,7 milhões, entre recursos federais e do município, para fazer todo o processo de regularização fundiária, que garante o direito à cidadania e dá segurança jurídica. Aquele que receber o título de propriedade vai poder, por exemplo, transferir o imóvel para um filho futuramente, ou fazer uma reforma e ter crédito para isso. É uma política pública importante", ressalta.





O secretário diz que o volume de dinheiro é o maior captado por uma prefeitura no país, por meio do Novo PAC do governo federal, para aplicação em regularização fundiária. Tullio atribui esse resultado a um trabalho de planejamento e mapeamento das áreas que precisariam de investimentos, que deu sustentação ao projeto apresentado e vai alcançar um número expressivo de famílias.





Ao final do processo, estimado em até dois anos para atender todos os selecionados, a regularização vai atingir 78% dos imóveis em Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis). A meta é chegar a 100% em 2030.





Questionado se as famílias contempladas moram em terreno de Marinha e, por isso, estão sujeitas à cobrança da taxa, o secretário explica que, com o acordo estabelecido com o governo federal por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), eventual taxação deixa de ser uma possibilidade.





"Tanto pelo acordo de cooperação técnica quanto pela doação (modalidades que vão permitir a regularização fundiária), o título vai ser entregue de forma plena para a população, não vai ter mais encargo nenhum junto à União", pontua Tullio.