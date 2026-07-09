AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Próxima terça-feira (14)

Demolição de ponte na Champagnat muda trânsito em Vila Velha

Publicado em

09 jul 2026 às 09:25
Demolição de ponte na Champagnat muda trânsito em Vila Velha
Em amarelo os desvios para Praia da Costa e em vermelho desvios para Itapuã e Terceira Ponte Prefeitura de Vila Velha

A ponte localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha, vai ser demolida para dar continuidade às obras que acontecem no Parque Linear do Canal da Costa. A intervenção começa a partir da próxima terça-feira (14) e a previsão é que seja finalizada em três semanas. 


A avenida ficará totalmente interditada no trecho entre a Rua Inácio Higino e a Rua São Paulo. Com a interdição, para ter acesso à Terceira Ponte e ao bairro Itapuã, os motoristas que seguem pela Avenida Carlos Lindenberg deverão utilizar a Rua Sete de Setembro e, em seguida, a Avenida Luciano das Neves. Também será possível seguir pela Avenida Champagnat e acessar a Rua Telmo Torres antes do trecho interditado.


Já os condutores com destino ao bairro Praia da Costa deverão utilizar a Rua Quinze de Novembro, com acesso pelos desvios implantados nas ruas Cabo Aylson Simões, Antônio Ataíde ou Inácio Higino.


As obras na Avenida Champagnat são parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Canal da Costa: parque terá cerca de um terço do tamanho anunciado

Imagem de destaque

Parque Linear: cobertura do Canal da Costa vai terminar em 2026

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Atenção

Trânsito em Cariacica tem nova alteração com obras do viaduto em Alto Lage

Publicado em 09/07/2026 às 09:53
Obras do novo viaduto alteram temporariamente trânsito no sentido Campo Grande
Obras do novo viaduto alteram temporariamente trânsito no sentido Campo Grande Cláudio Postay | Prefeitura de Cariacica

As obras do novo viaduto de Alto Lage, em Cariacica, continuam e, devido a isso, o trânsito terá uma nova alteração. 


O trecho da via marginal no sentido Itacibá para Campo Grande, na altura da Casa do Adubo, estará bloqueado e os motoristas que trafegam por esse sentido serão direcionados para passar por cima, contornando a área em frente à sede da Prefeitura de Cariacica.

A prefeitura não forneceu as informações sobre a duração das interdições. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Cariacica vai ganhar viaduto e nova avenida no trevo de Alto Lage

Imagem de destaque

Saiba como vão ficar viadutos e mergulhão de Alto Lage em Cariacica

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Acidente

Carro perde controle após colisão e invade tenda de obra da cratera na BR 262

Publicado em 09/07/2026 às 09:18

Um carro atingiu uma tenda onde fica uma equipe que está trabalhando na obra da cratera da BR 262, no quilômetro 101, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (9) quando o motorista perdeu o controle após ter o veículo atingido na traseira por uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.


O acidente aconteceu na área que está fechada por conta das obras para reconstruir a pista onde se abriu uma cratera após uma chuva forte.


A reportagem de A Gazeta com um dos motoristas que passou pelo local que o acidente aconteceu por volta das 5h40. Segundo Anderson Meirelles, uma carreta que seguia atrás do carro bateu no veículo. Com isso, o motorista teria perdido o controle e atingiu a barraca. “Por sorte o trabalhador do pare e siga estava fora da barraca, senão teria o atingido”, disse.


Os envolvidos, seguindo a PRF, ficaram de registrar o acidente de forma online.

Veja Também 

Imagem de destaque

Batida entre carro e carreta deixa três feridos na BR 262 no ES

Cratera na BR 262 está aberta há quatro meses e preocupa motoristas

Obras em cratera da BR 262 onde motociclista morreu começam após 3 meses

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atenção, motoristas!

Carreta pega fogo e interdita totalmente a BR 101 em Anchieta

Publicado em 09/07/2026 às 06:42

Uma carreta em chamas interditou totalmente a BR 101, na altura do km 362,9, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). O veículo estava carregado de madeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da corporação, do Corpo de Bombeiros e da Ecovias Capixaba atuaram no local para combater o fogo. 


De acordo com a Ecovias Capixaba, por volta das 7h13, a pista foi totalmente liberada em ambos os sentidos. No entanto, o fluxo continua intenso no local.  


Conforme apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, ninguém ficou ferido no incêndio. A carreta seguia no sentido sul da rodovia quando o fogo começou. O congestionamento chegou a cerca de 13 quilômetros no sentido norte e 5 quilômetros no sentido sul. 


Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do incêndio.

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: as consequências e prejuízos que o El Niño pode trazer para o ES

Segundo a família, homem de 53 anos caiu em um tanque de cinzas após a escada de acesso à caldeira quebrar

Trabalhador morre após ter 80% do corpo queimado em tanque de cinzas no ES

Imagem de destaque

PL e Republicanos avançam em negociações para aliança no ES; nova reunião está marcada para sexta

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Grande Vitória

Incêndio atinge apartamento na Praia do Morro em Guarapari

Publicado em 08/07/2026 às 21:41

Um incêndio atingiu um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, no final da tarde desta quarta-feira (8). As chamas tiveram início no quarto do imóvel, mas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros antes que se espalhassem.


Segundo o comandante da corporação em Guarapari, a fuligem se espalhou pelos andares superiores do prédio, apesar de o fogo ter ficado restrito ao apartamento. A suspeita inicial é de que uma sobrecarga na rede elétrica do imóvel, utilizado para aluguel de temporada, tenha provocado o incêndio. No entanto, a perícia não foi acionada pelo proprietário.


Após a atuação dos bombeiros, o prédio passou por uma avaliação que descartou danos estruturais. Com isso, os moradores foram autorizados a retornar aos apartamentos. (Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Noroeste capixaba

Idosos são agredidos e amarrados durante assalto em São Gabriel da Palha

Publicado em 08/07/2026 às 20:18

Um casal de idosos foi agredido e amarrado durante um assalto à casa onde mora, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, três criminosos encapuzados invadiram o imóvel, no bairro Vila Comboni, em busca de objetos de valor.


As vítimas foram agredidas e mantidas amarradas enquanto os suspeitos vasculhavam a residência. Eles roubaram cerca de R$ 20 mil em dinheiro, além de joias, celulares e um carro que estava na garagem do imóvel.


O idoso, de 79 anos, contou que estava na varanda quando foi atacado com socos pelos criminosos. Em seguida, foi amarrado, amordaçado e teve os olhos vendados. A esposa dele, de 86 anos, também foi agredida e amarrada.


Após a fuga dos criminosos, as vítimas passaram a gritar por socorro. Dois homens que passavam pela região ouviram os pedidos de ajuda e acionaram a Polícia Militar.

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Praia de Itaparica

Jovem segue desaparecido após 2º dia de buscas no mar de Vila Velha

Publicado em 08/07/2026 às 19:15
Arthur Mulinari Oliveira desapareceu no mar em Itaparica, Vila Velha Redes sociais

O jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, segue desaparecido após o segundo dia de buscas do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, os trabalhos foram encerrados às 17h desta quarta-feira (8) e serão retomados na manhã de quinta (9).


O jovem desapareceu no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã de terça-feira (7), enquanto surfava. Um amigo que estava com ele conseguiu sair da água e contou que os dois foram surpreendidos por uma onda forte. Com o impacto, as pranchas ficaram danificadas, o que dificultou que permanecessem na superfície.

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Caminhão de lixo tomba e atinge carro com família em Nova Venécia

Publicado em 08/07/2026 às 18:58

Um caminhão de coleta de lixo tombou após uma falha nos freios e atingiu um carro com uma família dentro em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (8). O acidente também interditou uma via da cidade.


Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava pela Avenida Guanabara quando os freios falharam. Na tentativa de controlar o veículo, ele fez uma conversão em direção à Rua Maranhão, momento em que o caminhão tombou.


A Prefeitura de Nova Venécia informou que a família que estava no carro atingido pelo caminhão não se feriu. O motorista do coletor sofreu escoriações e foi atendido no Hospital São Marcos.

Veja Também 

Segundo a PM, a vítima pilotava uma moto com outro menor de idade na garupa.

Adolescente de 17 anos morre em acidente em São Domingos do Norte

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Briga por garrafa de cachaça levou homem a matar o irmão em Anchieta

Publicado em 08/07/2026 às 18:44

Uma garrafa de cachaça foi o motivo de uma briga entre irmãos que terminou em assassinato em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A conclusão é da Polícia Civil que investigou o crime ocorrido em 14 de maio deste ano. 


De acordo com a investigação, o suspeito acusou o irmão, Ivan Nascimento Vieira, de 33 anos, de esconder a bebida. A mãe dos dois tentou intervir, mas não conseguiu impedir as agressões. A vítima foi morta a golpes de machado.


O suspeito, de 32 anos, não teve a identidade divulgada. Ele foi preso em flagrante no dia do crime e, com a conclusão do inquérito, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Carreta-cegonha trava trânsito na Avenida Eldes Scherrer, na Serra

Publicado em 08/07/2026 às 18:12
Trânsito está interditado por causa de caminhão-cegonha na Serra
Geisa Mozer

Uma carreta-cegonha ficou atravessada na Avenida Eldes Scherrer, na Serra, e bloqueou o trânsito no sentido Serra Sede no fim da tarde desta quarta-feira (8).


A Prefeitura da Serra informou que o motorista teve problemas ao fazer uma manobra no acesso ao bairro Colina de Laranjeiras. A carreta foi retirada por volta das 18h, mas o trânsito continuava intenso no trecho por causa do congestionamento formado durante a interdição


Segundo uma testemunha, o caminhão betoneira (que aparece à frente da cegonha na imagem acima) tentou puxar o veículo com uma corrente, mas não obteve sucesso.

Veja Também 

Baleias-jubarte flagradas no litoral de Guarapari

Baleias-jubarte dão show perto de escuna em Guarapari; veja vídeo

Gerente vira funcionária de cabeça para baixo após engasgo com bolo em Itarana, no Espírito Santo

Vídeo de gerente virando funcionária engasgada de cabeça para baixo viraliza

Imagem de destaque

Nova carteira de identidade: veja o que muda e como tirar no ES

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crimes sexuais

Investigado por estuprar crianças e adolescente no ES é preso em SP

Publicado em 08/07/2026 às 17:59

Um homem de 43 anos, investigado por estuprar uma adolescente de 14 anos e por crimes sexuais contra crianças em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em São Paulo, na terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o estupro da adolescente ocorreu depois que o suspeito ofereceu uma carona à vítima, que era vizinha dele. No entanto, ele desviou o trajeto e cometeu o crime. A violência sexual foi confirmada por exames periciais.


Durante as investigações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares foram encontrados indícios de que o investigado também praticou crimes sexuais contra crianças da vizinhança, entre elas uma vítima de 8 anos.


A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o investigado, que foi localizado em Itaquaquecetuba durante uma ação conjunta das polícias civis do Espírito Santo e de São Paulo. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas de crimes sexuais.

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Vila Velha

A nova maturidade do mercado imobiliário capixaba: eficiência além do canteiro de obras

Morre Bonnie Tyler, voz do clássico da música pop 'Total Eclipse of the Heart', aos 75

Morre Bonnie Tyler, voz do clássico pop 'Total Eclipse of the Heart', aos 75

Angelo Gabriel Martins, de 14 anos, foi morto a tiros em Itararé

Jovem é preso e adolescente apreendido por morte de rival em praça de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados