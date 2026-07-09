Demolição de ponte na Champagnat muda trânsito em Vila Velha

A ponte localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha, vai ser demolida para dar continuidade às obras que acontecem no Parque Linear do Canal da Costa. A intervenção começa a partir da próxima terça-feira (14) e a previsão é que seja finalizada em três semanas.





A avenida ficará totalmente interditada no trecho entre a Rua Inácio Higino e a Rua São Paulo. Com a interdição, para ter acesso à Terceira Ponte e ao bairro Itapuã, os motoristas que seguem pela Avenida Carlos Lindenberg deverão utilizar a Rua Sete de Setembro e, em seguida, a Avenida Luciano das Neves. Também será possível seguir pela Avenida Champagnat e acessar a Rua Telmo Torres antes do trecho interditado.





Já os condutores com destino ao bairro Praia da Costa deverão utilizar a Rua Quinze de Novembro, com acesso pelos desvios implantados nas ruas Cabo Aylson Simões, Antônio Ataíde ou Inácio Higino.





As obras na Avenida Champagnat são parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa.