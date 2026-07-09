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Em Conceição da Barra

Trabalhador morre após ter 80% do corpo queimado em tanque de cinzas no ES

Segundo a família de Gesimão Horencio, o acidente aconteceu depois que passarela da acesso à caldeira quebrou

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 07:59

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

09 jul 2026 às 07:59
Segundo a família, homem de 53 anos caiu em um tanque de cinzas após a escada de acesso à caldeira quebrar
Gesimão Horencio do Sacramento, de 53 anos, está internado Crédito: Acervo familiar

Um trabalhador identificado como Gesimão Horencio do Sacramento, de 53 anos, morreu na quarta-feira (8), quatro dias após sofrer um acidente de trabalho em uma indústria sucroalcooleira em Conceição da Barra, no Norte do Espírito SantoO homem teve cerca de 80% do corpo queimado depois que caiu em um tanque de cinzas na madrugada do último sábado (4).


Segundo a família, Gesimão trabalhava na empresa há 12 anos, atuando no monitoramento das caldeiras.


De acordo com informações apuradas pela repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, junto ao advogado da família, Tiago Souza, o acidente aconteceu depois que a passarela da acesso à caldeira quebrou. Com isso, Gesimão caiu em um tanque de cinzas e, mesmo assim, conseguiu sair sozinho.


Ainda segundo o advogado, um colega de trabalho viu o trabalhador deixando o tanque, já com queimaduras graves, e acionou o socorro.


Gesimão foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ainda na Usina Alcon e levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Na unidade, ele precisou ser intubado e sedado. Em seguida, foi encaminhado para Linhares e transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória, que é referência no tratamento de pessoas vítimas de queimaduras graves.


O advogado da família afirmou ainda que outros trabalhadores já haviam relatado problemas na passarela de acesso à caldeira e demonstrado preocupação com o risco de acidentes.


Procurada pela reportagem, a Usina Alcon informou que está tratando o caso internamente e que, neste momento, não irá se pronunciar.


Em nota, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que instaurou um procedimento investigatório na terça-feira (7) para apurar as circunstâncias do acidente e adotar as providências cabíveis.

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