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Tristeza

Número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para 3.811

No novo balanço, o número de feridos é de 16.740, enquanto o número de desabrigados subiu para 17.907

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 10:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jul 2026 às 10:53
Terremotos na Venezuela destruíram cidades no Norte do país
Terremotos na Venezuela destruíram cidades no Norte do país Reprodução | Fantástico
O número de mortos pelos dois terremotos ocorridos na Venezuela há duas semanas subiu para 3.811, informou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
No novo balanço, o número de feridos é de 16.740, enquanto o número de desabrigados subiu para 17.907, de acordo com os dados divulgados por Rodríguez.
A Venezuela, principalmente a cidade de La Guaira, foi atingida no início da noite do dia 24 de junho por dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5.
Os tremores ocorreram com menos de um minuto de intervalo entre um e outro. Seguiram-se 20 réplicas após os impactos iniciais.
Países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Reino Unido, entre outros, enviaram equipes de resgate, equipamentos, remédios e alimentos para a Venezuela.
*Com informações da Reuters

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