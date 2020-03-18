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Polícia Civil prende jovem suspeito de dois homicídios na Serra

De acordo com informações da polícia, o suspeito cometeu um assassinato em dezembro de 2019 e outro em janeiro deste ano

Publicado em 18 de Março de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 20:29
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quarta-feira (18) um jovem de 23 anos acusado de dois homicídios na Serra, o primeiro no bairro Planalto Serrano, em dezembro de 2019, e o segundo em Jardim Bela Vista, em janeiro deste ano. A prisão ocorreu em Planalto Serrano, também na Serra.
O delegado responsável pelo caso, Ramiro Diniz Neto, informou que o suspeito assassinou a tiros um homem de 26 anos, no dia 26 de dezembro do ano passado. De acordo com o delegado, o motivo do crime viria de um furto que a vítima cometeu contra a tia do suspeito.
Diniz contou ainda que a vítima do segundo homicídio era uma jovem de 23 anos, que também foi morta a tiros. De acordo com as investigações, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas entre organizações criminosas rivais, completou.

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O delegado ainda informou que o jovem havia sido preso nove dias após o segundo crime, portando uma arma de fogo, mas que foi liberado após pagar fiança. De acordo com Diniz, a perícia concluiu que as munições da arma encontrada junto com o jovem na primeira prisão batiam com as retiradas de uma das vítimas.
O suspeito responderá por dois crimes de homicídio qualificado e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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