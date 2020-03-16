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Tiros no meio da rua

Ataques na Vila Rubim podem ter relação com crimes em Cariacica, diz polícia

Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, a linha de investigação aponta que o ocorrido tem relação com a disputa por pontos de vendas de drogas

Publicado em 16 de Março de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 10:58
Secretário Estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, em coletiva de imprensa Crédito: Divulgação / SESP
Ataques na Vila Rubim podem ter relação com crimes em Cariacica, diz polícia
O ataque realizado contra moradores de rua na Vila Rubim neste domingo (15), em que 10 pessoas foram atingidas por tiros, e duas delas faleceram, pode ter relação com homicídios que foram registrados no bairro Presidente Médici, em Cariacica, no dia anterior. Essa é a linha de investigação que está sendo seguida pela Polícia Civil.
Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (16), as autoridades de segurança informaram que uma das motos utilizadas no ataque foi encontrada no bairro Presidente Médici, em Cariacica.
Segundo o Secretário Estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, a linha de investigação aponta que o ocorrido tem relação com a disputa por pontos de vendas de drogas entre traficantes de Cariacica e traficantes da região do Bairro da Penha.
Essa ocorrência nos conduz para esse raciocínio de uma possível retaliação, uma vez que, no sábado (15), duas pessoas foram executadas em Presidente Médici, em Cariacica, e, no domingo (16), a gente acabou se deparando com esse lamentável episódio em que, por volta das 12h55, duas motocicletas passaram na Vila Rubim fazendo esses disparos covardes. Nossas diligências apontaram que os itinerários e modus operandi do ataque nos conduziram para que a autoria tivesse partido de Cariacica. Sinalizamos para que a PM intensificasse buscas na possível área de onde partiu a agressão. E logramos êxito em apreender essa motocicleta no local. Isso reforça a tese pela lucratividade por ponto de venda de drogas. Ali, temos algumas regiões próximas que ocorrem vendas de drogas, mas, na nossa investigação, está forte uma retaliação à região do bairro da Penha.

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VILA RUBIM TERÁ PATRULHAMENTO NOTURNO

Apesar da apreensão da moto, nenhum suspeito foi identificado. Segundo o secretário, a polícia continua realizando as investigações para encontrar os autores dos disparos. Para intensificar a segurança na região, a Polícia Militar vai implantar um patrulhamento noturno. Segundo o comandante da PM, coronel Márcio Sartório, a atividade terá início nesta segunda-feira (16).
Vila Rubim já ganhou no fim do ano passado uma nova estrutura policial que funciona 24 horas. A partir de hoje, vamos implantar um patrulhamento noturno, que é uma novidade. Uma patrulha anti-arrombamentos que também dá proteção à toda região. Vamos colocar diariamente esse policiamento adicional na região da Vila Rubim e Centro de Vitória, explicou.

TIROS EM ITARARÉ

Também neste domingo (16), um tiroteio causou pânico no bairro Itararé, em Vitória. Na parte da noite, durante uma grande aglomeração de pessoas no local, vários disparos de arma de fogo foram efetuados no meio da rua, próximo a praça do bairro. Em um vídeo compartilhado (veja abaixo) em redes sociais é possível ouvir os tiros e ver a correria dos frequentadores.
A polícia confirmou a ocorrência. Ninguém ficou ferido. Segundo o coronel Sartório, a Força Tática foi acionada e, em patrulhamento no local, prendeu um homem portando uma pistola calibre nove milímetros. Ainda de acordo com o coronel, um encontro entre desafetos do tráfico pode ter sido o motivo do tiroteio.
Após a ocorrência, a Força Tática reforçou o patrulhamento na região e prendeu um indivíduo com uma pistola nove milímetros, que foi conduzido à autoridade judiciária. Tudo indica, e a investigação vai apontar, que poderiam ser desafetos que se encontraram por ali. Não podemos falar em ataques, porque é uma coisa bem inopinada, e com pessoas da comunidade, o que normalmente não acontece. Provavelmente desafetos de tráficos rivais que poderiam ter se encontrado na praça, de onde desferiu a troca de tiros, apontou.

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O comandante da PM informou que, logo após o ocorrido, o policiamento foi reforçado na região. Lembrou também que está em vigor a Operação Anóxia, para o sufocamento da criminalidade na região. Além disso, o retorno dos guinchos - após medida administrativa da Secretaria de Segurança Pública -, vai auxiliar na apreensão de motos, que considera uma importante ferramenta do tráfico.
Nós temos a Operação Anoxia há quase 30 dias no local, para sufocamento do tráfico. Intensificamos as operações e agora com a possibilidade de contar com guincho, podemos executar a Operação Cavalo de Aço, ou seja, vamos recolher motos irregulares em todo o complexo. Isso é uma mensagem clara ao tráfico, incomoda bastante, já que um instrumento importante do crime é a motocicleta, disse.

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