Casal comete assassinato ao lado de delegacia e vai a motel após o crime no ES

Luiz Fernando de Souza Silva, de 22 anos, foi assassinado a tiros Crédito: Reprodução

Luiz Fernando estava numa festa, no dia 29 de fevereiro, quando encontrou o executor, de 32 anos, junto da namorada no evento, localizado ao lado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Os nomes dos acusados não foram divulgados pela polícia.

A vítima devia R$ 30 ao executor pois dois dias antes antes havia comprado dois pinos de cocaína. "Ao se encontrarem na festa, o autor foi até Luiz Fernando e cobrou a dívida. Os dois chegaram a discutir e a lutar, trocando socos e chutes. A vítima foi embora e retornou mais tarde acreditando que o desafeto havia ido embora", contou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.

O executor, porém, se armou com um revólver calibre 38 de um amigo e se escondeu atrás de um muro, a 50 metros de distância da delegacia. "Luiz Fernando foi atraído para uma emboscada pela namorada do executor e o amigo que forneceu a arma. Assim que se aproximou da esquina, o autor saiu de trás do muro e atirou duas vezes contra a vítima", detalhou Sandi Mori.

A vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no pescoço. O rapaz foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com as investigações, o executor e a namorada foram para um motel após o crime. "Nesses 15 dias desde a data do crime, eles mudaram três vezes de casa na tentativa de escapar da prisão. Esses indivíduos desafiaram a polícia a partir do momento que cometeram um crime ao lado da delegacia de homicídios. O que não sabiam era que não sossegaríamos até identificarmos e localizarmos os envolvidos. Elucidamos o caso e servindo de recado para quem cometer qualquer assassinato na Serra", pontuou o delegado.

O casal passou por Jardim Tropical, Central Carapina e Nova Carapina, onde foram presos na segunda-feira (16). No mesmo dia, a equipe da DHPP Serra também deteve o amigo do executor, em Manoel Plaza. Na época, a família acreditava que Luiz Fernando havia defendido um colega, por isso foi morto. A vítima era de Santa Teresa e foi morar na Serra a procura de emprego, em dezembro, segundo parentes.