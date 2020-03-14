Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de homicídio

Casal de moradores de rua é incendiado enquanto dormia em Vila Velha

Vítimas estavam em uma barraca em um terreno baldio, no bairro Divino Espírito Santo. Elas foram encaminhadas para o hospital com queimaduras pelo corpo. Caso é tratado pela polícia como tentativa de homicídio

Publicado em 14 de Março de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 16:55
Local onde casal de moradores de rua foi queimado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um casal de moradores de rua foi vítima de um ataque em Vila Velha na madrugada deste sábado (14). Os dois dormiam em uma barraca em um terreno baldio no bairro Divino Espírito Santo, quando alguém ateou fogo sobre eles. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Vila Velha com diversas queimaduras pelo corpo.
Polícia Civil investiga o caso, que está sendo tratado como tentativa de homicídio, mas, até o momento, não se sabe a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Militar também foi acionada e foi até o hospital acompanhar o casal. Outras informações sobre a apuração do caso não foram repassadas para não atrapalhar as investigações. 
Outros moradores de rua construíram moradias provisórias no mesmo local Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os canais de denúncia, como o Disque-Denúncia (181) estão abertos para quem tenha informações que possam ajudar a polícia a prender os criminosos que tenham participado do ataque. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. Pelo site do Disque-Denúncia também é possível anexar imagens e vídeos das ações criminosas.
Local, onde eles haviam montado uma barraca, ficou totalmente destruído Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Veja Também

Corpo carbonizado é encontrado em carro destruído, em Cariacica

Suspeito de esquema de venda ilegal de combustível é preso na Serra

Corpos são encontrados perto de rua onde menina Alice foi morta no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados