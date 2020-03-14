Casal de moradores de rua é incendiado enquanto dormia em Vila Velha

Um casal de moradores de rua foi vítima de um ataque em Vila Velha na madrugada deste sábado (14). Os dois dormiam em uma barraca em um terreno baldio no bairro Divino Espírito Santo, quando alguém ateou fogo sobre eles. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Vila Velha com diversas queimaduras pelo corpo.
A Polícia Civil investiga o caso, que está sendo tratado como tentativa de homicídio, mas, até o momento, não se sabe a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Militar também foi acionada e foi até o hospital acompanhar o casal. Outras informações sobre a apuração do caso não foram repassadas para não atrapalhar as investigações.
Os canais de denúncia, como o Disque-Denúncia (181) estão abertos para quem tenha informações que possam ajudar a polícia a prender os criminosos que tenham participado do ataque. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. Pelo site do Disque-Denúncia também é possível anexar imagens e vídeos das ações criminosas.