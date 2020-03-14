Casal de moradores de rua é incendiado enquanto dormia em Vila Velha

Os canais de denúncia, como o Disque-Denúncia (181) estão abertos para quem tenha informações que possam ajudar a polícia a prender os criminosos que tenham participado do ataque. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. Pelo site do Disque-Denúncia também é possível anexar imagens e vídeos das ações criminosas.