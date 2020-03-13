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Em Vila Velha

Corpos são encontrados perto de rua onde menina Alice foi morta no ES

Segundo a Polícia Militar, um homem e uma mulher foram mortos por tiros no bairro Dom João Batista. Eles ainda não foram identificados e nenhum suspeito foi preso

Publicado em 13 de Março de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 13:24
Corpos alvejados por disparos de arma de fogo foram encontrados no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, nesta sexta-feira (13) Crédito: Internauta
Duas pessoas foram encontradas mortas no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe encontrou, durante patrulhamento, os corpos de um homem e uma mulher mortos a tiros. Segundo moradores ouvidos pela reportagem, os corpos foram encontrados próximos à região onde a menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi morta por uma bala perdida no mês de fevereiro.
As vítimas ainda não foram identificadas. A perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com a PM, populares relataram ter ouvido apenas disparos, mas não souberam informar sobre a autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido até o momento.
Segundos moradores, os corpos foram encontrados próximo à rua onde a menina Alice foi morta no mês de fevereiro. Ela foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio. Um rapaz, alvo dos disparos, entrou na casa de Alice durante a fuga. Neste momento, ela foi atingida e morta. O caso está sem segredo de Justiça. Dois suspeitos já foram presos. 

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