Corpos são encontrados perto de rua onde menina Alice foi morta no ES

Corpos alvejados por disparos de arma de fogo foram encontrados no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, nesta sexta-feira (13)

As vítimas ainda não foram identificadas. A perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com a PM, populares relataram ter ouvido apenas disparos, mas não souberam informar sobre a autoria ou motivação do crime. Nenhum suspeito foi detido até o momento.