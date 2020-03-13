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Denúncia anônima

Suspeito de esquema de venda ilegal de combustível é preso na Serra

Policiais flagraram o momento em que o idoso encheu um galão com gasolina em uma casa durante a tarde desta sexta-feira (13); residência seria do genro dele

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:56
Um eletricista de 60 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (13), suspeito de envolvimento em um esquema que realizava a venda clandestina de combustível. A prisão aconteceu no bairro Jardim da Serra, no município da Serra, na Grande Vitória.
De acordo com o delegado Josafá da Silva, titular do 10º Distrito Policial e responsável pelas investigações, o homem foi visto por policiais entrando com um galão vazio na casa, e saindo dela com ele cheio de gasolina. Consequentemente, ele será autuado por crime contra a ordem econômica, por adquirir derivado de petróleo de forma clandestina.
Titular do 10º Distrito Policial, delegado Josafá da Silva está à frente das investigações Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A residência de onde o acusado saiu, localizada na Rua Itapemirim, pertenceria ao genro. Ele, no entanto, não foi encontrado, pois estaria em Águia Branca, no Noroeste do Estado, em uma viagem de férias com a mulher e duas crianças. Ainda assim, ele será intimado a depor e indiciado por comércio clandestino de combustível, de acordo com o delegado.
Na casa, que foi o alvo do cumprimento de mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou milhares de litros de combustível, armazenados no quintal. "Achamos 25 galões cheios, com capacidade de 25 ou 50 litros. Além disso, também havia um tanque de 1.000 litros que estava pela metade. Tudo embaixo de um pé de goiaba", detalhou o delegado.

Polícia investiga esquema ilegal de venda de combustível na Serra

A investigação teve início em novembro do ano passado, por meio de uma denúncia anônima. "Temos informações de que o comércio acontecia principalmente aos finais de semana e que chegava a formar filas de clientes. Cenário que nos leva a crer que o combustível é de boa qualidade e era vendido em um preço atrativo", revelou Josafá.
A origem e os tipos de combustível, bem como os valores praticados pelos criminosos e por quanto tempo o crime aconteceu ainda serão apurados pela Polícia Civil. Por ora, o delegado apenas afirmou que há fortes indícios de outros envolvidos no caso. Após a conclusão do inquérito policial, o caso seguirá para a Justiça.

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