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No porta-malas

Corpo carbonizado é encontrado em carro destruído, em Cariacica

Veículo, completamente destruído após ser incendiado, foi roubado e o corpo ainda não pôde ser identificado; polícia não tem mais informações sobre o caso

Publicado em 14 de Março de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 11:49
Carro foi encontrado incendiado na zona rural de Cariacica Crédito: Internauta/A GAZETA
Um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um carro na manhã deste sábado (14) em Roda D'água, bairro da zona rural de Cariacica. O veículo estava completamente destruído após ser incendiado quando autoridades chegaram ao local. Pelo estado em que ficou, o cadáver ainda não pôde ser identificado. 
Corpo carbonizado é encontrado em carro destruído, em Cariacica
A reportagem consultou, ainda nesta manhã (14), a situação do veículo via plataforma do Sinesp Cidadão. No cadastro há uma restrição que revela que o carro foi roubado. 
  Crédito: Internauta/A GAZETA
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que não há mais informações sobre o caso no momento.

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