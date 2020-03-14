Um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um carro na manhã deste sábado (14) em Roda D'água, bairro da zona rural de Cariacica. O veículo estava completamente destruído após ser incendiado quando autoridades chegaram ao local. Pelo estado em que ficou, o cadáver ainda não pôde ser identificado.
Corpo carbonizado é encontrado em carro destruído, em Cariacica
A reportagem consultou, ainda nesta manhã (14), a situação do veículo via plataforma do Sinesp Cidadão. No cadastro há uma restrição que revela que o carro foi roubado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que não há mais informações sobre o caso no momento.