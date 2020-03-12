Grávida é levada ao hospital após ser agredida pelo marido em Vitória

Uma mulher grávida foi levada pela polícia ao Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, depois de ser agredida pelo marido nesta quinta-feira (12). A Polícia MIlitar fez o socorro da mulher após receber denúncia de que o marido havia batido nela.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi levada ao hospital por que, além de estar machucada, está em estado avançado de gravidez e já sentia algumas contrações. O marido será levado à delegacia, onde vai prestar esclarecimentos e deve responder por agressão à mulher.