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Violência

Grávida é levada ao hospital após ser agredida pelo marido em Vitória

A mulher foi levada ao hospital por que, além de estar machucada, está em estado avançado de gravidez e já sentia algumas contrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 13:30

Publicado em 12 de Março de 2020 às 13:30

Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Gazeta Online
Uma mulher grávida foi levada pela polícia ao Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, depois de ser agredida pelo marido nesta quinta-feira (12). A Polícia MIlitar fez o socorro da mulher após receber denúncia de que o marido havia batido nela.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi levada ao hospital por que, além de estar machucada, está em estado avançado de gravidez e já sentia algumas contrações. O marido será levado à delegacia, onde vai prestar esclarecimentos e deve responder por agressão à mulher. 
Com informações da TV Gazeta

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