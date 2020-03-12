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Avenida Expedito Garcia

Novo vídeo mostra caminhão segundos antes de atingir loja em Cariacica

Funcionários trabalharam para limpar a sujeira, organizar os produtos e reabrir o estabelecimento o mais rápido possível nesta quinta-feira (12). Em dias comuns, a loja abre às 9 horas

Publicado em 12 de Março de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 11:12
Caminhão carregado com resíduo de limpeza de caixas sépticas atinge loja em Cariacica Crédito: Daniel Pasti
Após o susto, a loja atingida por um caminhão desgovernado na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, voltou a funcionar nesta quinta-feira (12). Um novo vídeo mostra o caminhão segundos antes de atingir o estabelecimento: o veículo passa direto por uma rotatória, bate com força em um carro de cor prata e segue em direção à loja. A cena assusta quem está na rua no momento da batida.
A sequência do acidente pode ser vista em outro vídeo, quando o caminhão passa direto por uma praça e atinge, em cheio, a loja de roupas.
"O caminhão veio muito rápido, a gente não teve muita chance, não. Foi todo mundo lá para trás, para o fundo da loja. Por pouco, não atingiu muita gente. Agora é limpar e arrumar a loja", contou uma funcionária, em entrevista à TV Gazeta

CRATERA NO CHÃO E MARCA DE PNEU NA PAREDE

Uma pilastra ajudou a evitar que o caminhão invadisse uma área maior da loja de roupas. Na manhã desta quinta-feira (12) era possível ver as marcas do pneu do veículo impressas na parede. O caminhão também deixou um grande buraco na calçada, resultado do impacto da batida.
Com informações da TV Gazeta
Caminhão deixou marcas de pneu na pilastra e um grande buraco na calçada, após atingir loja na Avenida Expedito Garcia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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