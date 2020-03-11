Caminhão carregado com resíduo de limpeza de caixas sépticas atinge loja em Cariacica Crédito: Daniel Pasti

Um caminhão desgovernado invadiu uma loja e colidiu contra um táxi, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no início da tarde desta quarta-feira (11). Duas pessoas ficaram levemente feridas: uma mulher que estava em um carro atingido pelo caminhão teve um arranhão no pescoço e foi encaminhada para o hospital, e o motorista do caminhão que teve apenas escoriações no braço.

Your browser does not support the audio element. Caminhão invade loja na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o caminhão teria descido de maneira desgovernada a Rua José Vieira Gomes, após perder o freio. Na situação, o veículo atravessou a Praça de Campo Grande e atingiu carros que passavam pela região no momento do acidente.

Em depoimento à reportagem de A Gazeta, o motorista do caminhão Fabricio Fernandes, que apenas teve escoriações no braço, alegou que saía de um trabalho realizado na fossa séptica de um posto de gasolina quando percebeu que o mangote de freio havia estourado.

"Tentei manobrar para parar e, por fim, não teve jeito. Desviamos do máximo do que a gente podia, acertamos alguns carros pelo caminho e acabamos parando dentro da loja" Fabricio Fernandes - motorista do caminhão

O motorista de táxi Elenilson Alves, 47 anos, que estava parado no local e foi atingido pelo caminhão, também comentou o momento de susto vivenciado.

"Eu estava dentro do carro, quando vi o caminhão vindo consegui ligar o carro e puxar um metro para frente. Quando eu pensei em abrir a porta, não dava mais tempo. Tomei aquela porrada que fez rodar o carro e jogar na calçada. Graças a Deus não tive nenhum ferimento. Foi um livramento" Elenilson Alves - motorista de táxi

COMERCIANTES SE ASSUSTARAM COM O ACIDENTE

Comerciantes que estavam no local no momento da colisão também relataram à reportagem que viram pessoas correndo na tentativa de não serem atingidas pelo caminhão desgovernado. Eles ainda não têm previsão do prejuízo gerado pelo acidente.

"Estávamos na porta da loja e o caminhão veio desgovernado, entrando com tudo. Não teve vítimas e o caminhão parou quando pressionou o táxi na porta. Não temos como definir o prejuízo material porque ainda não entramos na loja, mas foi um susto muito grande, todo mundo ficou muito apavorado. Tenho a loja há oito anos e foi algo inesperado" Eline Campos - Gerente da loja atingida pelo caminhão

O dono da banca de revista que fica na praça localizada em frente ao local do acidente relatou que, em 40 anos que trabalha no local, nunca havia presenciado uma cena como a do acidente. O comerciante ainda classificou a colisão como cinematográfica.

"Já vi carro perder a direção, mas o que houve hoje foi surreal. Se um roteirista de Hollywood fizesse uma cena dessas sem morrer ninguém, vão falar que ele é doido. Foi inesquecível e gratificante" Sandro Moro - Dono de banca de revista

"Só deu tempo de as três mulheres que estavam na frente dela correrem. Não tinha ninguém na pracinha. Deus é tão bom que o caminhão só pegou a lixeira, fez o barulho, o pessoal assustou e o veículo entrou na loja. Saí correndo, passei atrás do caminhão para ver se as meninas estavam bem", disse um lojista que preferiu não se identificar.

Caminhão carregado com resíduos de fossa séptica atinge lojas em Cariacica

EMPRESA DO CAMINHÃO TRABALHA HÁ MAIS DE 10 ANOS NO MERCADO

Procurada pela Reportagem, Luciano Barcellos, dono da Ilha Ambiental, empresa responsável pelo caminhão, alegou que a companhia trabalha há mais de 10 anos com coleta de resíduos de empresas privada e além de possuírem o licenciamento ambiental, são vistoriados em termos de manutenção do caminhão, que teria realizado três trajetos antes do acidente periodicamente.

"Foi perda no sistema de ar, que afetou o freio e o problema é que passou por uma ladeira. Teremos certeza disso quando levarmos à oficina. Mas graças a Deus não houve vítima grave. Todas as pessoas que tiveram problemas com o carro já fizemos contato, inclusive com a loja. O que estamos fazendo agora é remover o caminhão do local e ressarciremos todo o prejuízo", alegou o proprietário.

O motorista do caminhão teve apenas escoriações no braço e não precisou ser encaminhado para o hospital. Uma senhora, atingida no momento do acidente teve alguns arranhões, foi atendida no local e liberada.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros se encontram no local do acidente acompanhando a situação e orientam o tráfego de veículos na região. Por volta das 18h, o caminhão começou a ser retirado da avenida. Por volta das 18h30 o trânsito foi liberado.

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