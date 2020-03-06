Protesto do Dia Internacional da Mulher causa lentidão no trânsito de Vitória

Reflexos do protesto são sentidos em vários pontos da capital Crédito: CBN Vitória

Manifestantes foram às ruas de Vitória nesta sexta-feira (06), em um protesto intitulado Basta de Violência, mulheres nas ruas por direitos. O grupo iniciou o ato, que faz parte das ações do Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (08), em frente à Defensoria Pública, na antiga Capitania dos Portos, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.

De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, as manifestantes ocuparam a avenida Jerônimo Monteiro e seguiram em direção ao Museu do Negro, localizado na Avenida República, também no Centro da capital.

Em função da passeata, ainda há congestionamento em importantes vias da capital. Segundo a Central de Videomonitoramento, há retenção nas imediações da Avenida Jerônimo Monteiro, com reflexos na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (avenida Beira-Mar), em toda a extensão da Avenida Vitória e em várias ruas do bairro Bento Ferreira.

Avenida Vitória parada nesta sexta (06) Crédito: Maria Clara Leitão

Os ônibus que transitariam pela Avenida Vitória, em decorrência do protesto, tiveram alteração na rota, passando a trafegar por dentro de Bento Ferreira. Os passageiros que passam pela região estão se encaminhando para o ponto de ônibus em frente à Secretaria de Educação (Sedu), no cruzamento com a Avenida Leitão da Silva.