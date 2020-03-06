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Tráfego interrompido

Rodovia que liga Castelo a Venda Nova deve ser liberada neste sábado

Desde terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia ES 166, no km 30, na localidade de Santa Isabel

Publicado em 06 de Março de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 16:51
Rodovia Pedro Cola Crédito: Internauta
A ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo Venda Nova do Imigrante, permanece interditada nesta sexta-feira (06). Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), houve detonação de rochas nesta tarde e a previsão é que a via seja liberada neste sábado (07), caso não chova na região. Desde terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia, no km 30, na localidade de Santa Isabel.
Segundo DER, rodovia pode ser liberada neste sábado (07) Crédito: Divulgação/DER
O DER-ES informou que está atuando para retirar as pedras e desobstruir a pista. Durante a tarde de hoje, parte do paredão rochoso que ameaçava cair foi detonado. Uma equipe trabalha agora para limpar a rodovia. Algumas rotas alternativas foram divulgadas. São elas:
  • Algumas rotas alternativas foram divulgadas. São elas:De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164, em Vargem Alta.
  • De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
  • De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.

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