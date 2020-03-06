Rodovia que liga Castelo a Venda Nova deve ser liberada neste sábado

A ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, permanece interditada nesta sexta-feira (06). Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), houve detonação de rochas nesta tarde e a previsão é que a via seja liberada neste sábado (07), caso não chova na região. Desde terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia, no km 30, na localidade de Santa Isabel.
O DER-ES informou que está atuando para retirar as pedras e desobstruir a pista. Durante a tarde de hoje, parte do paredão rochoso que ameaçava cair foi detonado. Uma equipe trabalha agora para limpar a rodovia. Algumas rotas alternativas foram divulgadas. São elas:
- Algumas rotas alternativas foram divulgadas. São elas:De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164, em Vargem Alta.
- De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
- De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.
Como as rotas aumentam muito as distâncias, motoristas estão cortando caminho por uma estrada rural em Castelo, entrando pela localidade de Fazenda do Centro, porém, o caminho está tomado por lama e até pedras. Sobre o desvio, o DER informou que equipes estão dando apoio no centro.