Motoristas enfrentam perigos em estrada de Castelo

Rota alternativa é perigosa segundo motoristas Crédito: Internauta

A Rodovia ES 166, que liga Castelo Venda Nova do Imigrante , permanece interditada na tarde desta quinta-feira (05). Desde a terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia no km 30, na localidade de Santa Isabel. Por conta disso, motoristas estão cortando caminho por uma estrada rural em Castelo, porém, o caminho está tomado por lama e até pedras.

Uma estrada rural está sendo usada como rota alternativa da ES 166 e tem entrada em Campestre. Motoristas contam que o que era ruim, agora está ainda pior.

Essa estrada é ruim sempre, tem muitos buracos e quando chove, piora com muita lama. Com essa interdição, a situação piorou mais com a interdição da Pedro Cola. Caminhões pesados estão passando e até agarrando. Tá um caos, contou uma motorista que prefere não se identificar.

Motoristas enfrentam lama na rota alternativa Crédito: Internauta

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Nesta quarta-feira (04), outro trecho da rodovia foi interditado por queda de barreira. Árvores e terra obstruíram a pista pela manhã, no km 20, na localidade conhecida como Nico Andreão. A pista neste ponto também está fechado.