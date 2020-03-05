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Rodovia interditada

Motoristas enfrentam perigos em estrada de Castelo

Com interdição da rodovia Pedro Cola após deslizamento de pedras, motoristas se arriscam na rota alternativa com lama e buracos

Publicado em 05 de Março de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 18:49
Rota alternativa é perigosa segundo motoristas Crédito: Internauta
A Rodovia ES 166, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, permanece interditada na tarde desta quinta-feira (05). Desde a terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia no km 30, na localidade de Santa Isabel. Por conta disso, motoristas estão cortando caminho por uma estrada rural em Castelo, porém, o caminho está tomado por lama e até pedras.
Uma estrada rural está sendo usada como rota alternativa da ES 166 e tem entrada em Campestre. Motoristas contam que o que era ruim, agora está ainda pior.

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Essa estrada é ruim sempre, tem muitos buracos e quando chove, piora com muita lama. Com essa interdição, a situação piorou mais com a interdição da Pedro Cola. Caminhões pesados estão passando e até agarrando. Tá um caos, contou uma motorista que prefere não se identificar.
Motoristas enfrentam lama na rota alternativa Crédito: Internauta
A rota alternativa tem entrada na localidade de Fazenda do Centro e é um desvio bem menor do que o indicado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Apesar disso, o órgão informou que está com as equipes dando o apoio emergencial.
Motoristas enfrentam perigos em estrada de Castelo
Nesta quarta-feira (04), outro trecho da rodovia foi interditado por queda de barreira. Árvores e terra obstruíram a pista pela manhã, no km 20, na localidade conhecida como Nico Andreão. A pista neste ponto também está fechado.
Estrada rural no interior de Castelo  Crédito: Internauta

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