A Rodovia ES 166, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, permanece interditada na tarde desta quinta-feira (05). Desde a terça-feira (03), um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na rodovia no km 30, na localidade de Santa Isabel. Por conta disso, motoristas estão cortando caminho por uma estrada rural em Castelo, porém, o caminho está tomado por lama e até pedras.
Uma estrada rural está sendo usada como rota alternativa da ES 166 e tem entrada em Campestre. Motoristas contam que o que era ruim, agora está ainda pior.
Essa estrada é ruim sempre, tem muitos buracos e quando chove, piora com muita lama. Com essa interdição, a situação piorou mais com a interdição da Pedro Cola. Caminhões pesados estão passando e até agarrando. Tá um caos, contou uma motorista que prefere não se identificar.
A rota alternativa tem entrada na localidade de Fazenda do Centro e é um desvio bem menor do que o indicado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Apesar disso, o órgão informou que está com as equipes dando o apoio emergencial.
Motoristas enfrentam perigos em estrada de Castelo
Nesta quarta-feira (04), outro trecho da rodovia foi interditado por queda de barreira. Árvores e terra obstruíram a pista pela manhã, no km 20, na localidade conhecida como Nico Andreão. A pista neste ponto também está fechado.