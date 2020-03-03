Pista na Segunda Ponte é interditada para obras à noite

Manutenção será no período noturno para evitar transtornos aos motoristas. Crédito: Rodrigo Gavini

O viaduto Gerson Camatta, que dá acesso à Segunda Ponte, será parcialmente interditado nesta segunda-feira (2), a partir das 22h. O motivo é o início das obras de reparo na estrutura, inicialmente no sentido Vila Velha x Vitória, e será fechada uma pista, até 5h da manhã do dia seguinte.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as obras não causarão transtornos à população, pois serão realizadas à noite, das 22h às 5h, de segunda a sexta, mas orienta aos motoristas que tenham cautela ao trafegar pelo local.

Ainda de acordo com o órgão, foram iniciados anteriormente os trabalhos de recuperação e proteção das estruturas dos pilares de sustentação do viaduto, o que não causou nenhuma interferência no fluxo de veículos. A partir de hoje, porém, serão iniciadas as obras na parte superior do viaduto.