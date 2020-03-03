Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viaduto

Pista na Segunda Ponte é interditada para obras à noite

Uma faixa no sentido Vila Velha x Vitória será interditada das 22h às 5h, de segunda a sexta e intervenções serão na parte da noite

Publicado em 02 de Março de 2020 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 22:33
Manutenção será no período noturno para evitar transtornos aos motoristas.   Crédito: Rodrigo Gavini
O viaduto Gerson Camatta, que dá acesso à Segunda Ponte, será parcialmente interditado nesta segunda-feira (2), a partir das 22h. O motivo é o início das obras de reparo na estrutura, inicialmente no sentido Vila Velha x Vitória, e será fechada uma pista, até 5h da manhã do dia seguinte.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as obras não causarão transtornos à população, pois serão realizadas à noite, das 22h às 5h, de segunda a sexta, mas orienta aos motoristas que tenham cautela ao trafegar pelo local.

Veja Também

Com estrutura corroída, Segunda Ponte vai ser revitalizada

Obras em parte da Segunda Ponte começam em duas semanas, diz DER

Ainda de acordo com o órgão, foram iniciados anteriormente os trabalhos de recuperação e proteção das estruturas dos pilares de sustentação do viaduto, o que não causou nenhuma interferência no fluxo de veículos. A partir de hoje, porém, serão iniciadas as obras na parte superior do viaduto.
O DER informou que a manutenção dos 39 pilares estão em fase de conclusão, além da limpeza do caixão, de onde já foram retiradas cerca de 200 toneladas de lixo acumulado. Inspeções detalhadas das áreas internas e externas do viaduto, juntas de dilatação, recuperação e proteção das estruturas também fazem parte do cronograma de obras do viaduto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados