Pista na Segunda Ponte é interditada para obras à noite

O viaduto Gerson Camatta, que dá acesso à Segunda Ponte, será parcialmente interditado nesta segunda-feira (2), a partir das 22h. O motivo é o início das obras de reparo na estrutura, inicialmente no sentido Vila Velha x Vitória, e será fechada uma pista, até 5h da manhã do dia seguinte.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as obras não causarão transtornos à população, pois serão realizadas à noite, das 22h às 5h, de segunda a sexta, mas orienta aos motoristas que tenham cautela ao trafegar pelo local.
Ainda de acordo com o órgão, foram iniciados anteriormente os trabalhos de recuperação e proteção das estruturas dos pilares de sustentação do viaduto, o que não causou nenhuma interferência no fluxo de veículos. A partir de hoje, porém, serão iniciadas as obras na parte superior do viaduto.
O DER informou que a manutenção dos 39 pilares estão em fase de conclusão, além da limpeza do caixão, de onde já foram retiradas cerca de 200 toneladas de lixo acumulado. Inspeções detalhadas das áreas internas e externas do viaduto, juntas de dilatação, recuperação e proteção das estruturas também fazem parte do cronograma de obras do viaduto.