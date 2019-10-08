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Manutenção

Obras em parte da Segunda Ponte começam em duas semanas, diz DER

Trecho que vai passar por reforma vai do viaduto Dom João Batista da Mota e Albuquerque, que liga Vila Velha à parte da Segunda Ponte, em Vitória, além da saída do viaduto em direção ao bairro Jardim América, em Cariacica

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 16:49

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

08 out 2019 às 16:49
Área embaixo da Segunda Ponte onde está sendo construído o canteiro de obras Crédito: José Carlos Schaeffer
As obras de manutenção na parte seca da Segunda Ponte devem começar em duas semanas. Este é o prazo dado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) para que o canteiro de obras seja finalmente instalado e que os trabalhos na estrutura tenham início.
O trecho de responsabilidade do órgão estadual que vai passar por reforma é do viaduto Dom João Batista da Mota e Albuquerque,  que vai  de Vila Velha à parte da Segunda Ponte, em Vitória, além da saída do viaduto para Jardim América, em Cariacica. Questionado sobre o início das obras, o DER-ES informou que "o canteiro de obras está em fase final de instalação para início dos trabalhos, que devem começar em duas semanas".
> Prepare a paciência: obras na Grande Vitória devem travar o trânsito

INTERVENÇÕES

O serviço de manutenção será realizado em 1,5 quilômetro de extensão do viaduto e vai contemplar a recuperação e proteção das estruturas, substituição das juntas de dilatação, remoção e instalação de guarda-corpo, substituição do revestimento asfáltico existente, novas sinalizações horizontal e vertical, readequação dos dispositivos de drenagem existentes e remanejamento de postes de iluminação pública.
Placa mostra informações sobre obras de manutenção na Segunda Ponte Crédito: José Carlos Schaeffer

CRONOGRAMA

Ainda de acordo com o DER-ES, os serviços terão início na parte de baixo do viaduto e, só depois do término nesta área, que começarão as intervenções nas pistas de rolamento, na parte de cima. Este trabalho será executado à noite para não prejudicar o tráfego. As obras estão orçadas em cerca de R$ 6 milhões e terão prazo de 10 meses para conclusão.
> Casagrande quer estadualizar trecho da 262 entre Segunda Ponte e Ceasa

OUTRO TRECHO

As obras do trecho da ponte que ficam sobre o mar são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES) e também foram anunciadas para este segundo semestre. O contrato de execução foi assinado no dia 19 de agosto, e na ocasião, o superintendente do órgão no Estado, Romeu Scheibe Neto, afirmou que a empresa vencedora teria 30 dias para começar as intervenções. No entanto, até este mês de outubro, quem passa pelo local ainda não observa a movimentação de trabalhadores.
Por nota, o Dnit informou que a ordem de serviço foi emitida no dia 02/09 e que atualmente realiza atividades relacionadas ao cumprimento das exigências ambientais definidas na legislação, por tratar-se de área de preservação permanente. Assim, o IBAMA deverá ser comunicado com 15 dias de antecedência do início dos serviços.
E para viabilizar essa etapa, o órgão está elaborando o Relatório de Comunicação que, segundo o cronograma, tem previsão de conclusão até o dia 11/10. A partir daí, os trabalhos poderão ser iniciados.

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