Ypê orienta consumidores a não usar produtos afetados após Anvisa manter restrições

Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A Ypê orientou nesta segunda-feira (19/5) que consumidores não utilizem produtos afetados pela decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e mantenham os itens armazenados até nova deliberação da agência reguladora.

Em comunicado oficial divulgado após a decisão da diretoria colegiada da Anvisa de manter parte das restrições impostas à empresa, a fabricante informou que os produtos abrangidos pela resolução "permanecem com sua distribuição e comercialização suspensas".

A orientação vale para produtos das categorias lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes;

fabricados na unidade da empresa em Amparo, no interior de São Paulo , e identificados com final de lote 1.

"Reforçamos a determinação da Agência de não utilização dos itens alcançados pela medida, até posterior deliberação da autoridade sanitária", afirmou a empresa.

A Ypê informou ainda que orientou toda sua cadeia de distribuição e varejo para que os produtos atingidos sejam segregados e armazenados fora de exposição para venda.

Segundo a companhia, consumidores que possuírem os produtos devem mantê-los guardados e não descartá-los até novas orientações da Anvisa.

A empresa afirmou ainda que seguirá realizando ressarcimento aos consumidores por meio de seus canais oficiais.

O comunicado representa uma mudança importante em relação aos primeiros dias da crise, quando o caso acabou transformado em disputa política nas redes sociais e apoiadores da marca passaram a incentivar o uso dos produtos mesmo após alertas sanitários.

A decisão da Anvisa

Na quinta-feira (15/5), a diretoria colegiada da Anvisa formou maioria para manter parte das restrições impostas contra produtos da Ypê após identificar falhas sanitárias consideradas "graves e sistêmicas" na fábrica da empresa em Amparo.

Pela decisão, continuam suspensos a fabricação, comercialização, distribuição e o uso dos produtos afetados.

O recolhimento obrigatório dos produtos, porém, ficou temporariamente suspenso até que a empresa apresente um plano estruturado de mitigação de riscos e rastreabilidade a ser aprovado pela agência.

Segundo os diretores da Anvisa, um recolhimento nacional em larga escala exige planejamento logístico, mecanismos de rastreabilidade e comunicação coordenada com consumidores e distribuidores para evitar falhas na retirada dos produtos do mercado.

"A execução de um recolhimento sem o devido planejamento pode comprometer sua abrangência e reduzir a eficácia da medida sanitária", afirmou o relator do caso durante a sessão.

Os diretores também destacaram que a decisão foi baseada em critérios técnicos e sanitários, e não políticos.

"Não [nos] pautamos e nunca pautaremos em critérios políticos, mas sim na responsabilidade que temos com a sociedade ", afirmou o diretor Daniel Pereira.

A diretora Daniela Marreco afirmou que a discussão pública em torno do caso acabou se tornando "polarizada" de uma forma que "não reflete a motivação da agência".

"Reforço que as ações da Anvisa são fundamentadas em avaliação técnico-científica cujo objetivo primordial é a proteção da saúde da população brasileira", disse.

Empresa pede que itens com final de lote 1 sejam armazenados e não descartados até nova decisão da Anvisa; agência citou falhas "graves e sistêmicas" na fábrica e confirmou histórico de problemas microbiológicos Crédito: Getty Images

Como o caso começou

A Anvisa confirmou que recebeu denúncias da Unilever contra a Química Amparo — dona da Ypê.

As representações foram feitas por meio do sistema Fala BR, canal oficial de ouvidoria da agência.

Segundo a Anvisa, denúncias feitas por empresas, especialistas, entidades da sociedade civil ou consumidores fazem parte do funcionamento regular do sistema de vigilância sanitária e podem desencadear procedimentos de apuração.

A agência ressaltou ainda que a Unilever não solicitou anonimato.

Apesar das denúncias, a Anvisa afirmou que já existia uma fiscalização previamente programada para abril de 2026 na unidade de Amparo (SP), realizada em parceria entre a própria Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária municipal de Amparo.

A inspeção ocorreu entre os dias 27 e 30 de abril.

Segundo os diretores da agência, os fiscais identificaram um cenário de falhas múltiplas e recorrentes nas boas práticas de fabricação.

"A área técnica constatou que não se trata de desvios pontuais, mas de um comprometimento sistêmico dos processos produtivos", afirmou Daniela Marreco durante a sessão.

Ela disse ainda que a situação configurava "risco sanitário alto", devido à falha simultânea de múltiplas barreiras críticas de controle consideradas essenciais para garantir a segurança dos produtos saneantes utilizados pela população.

Durante o julgamento, diretores da Anvisa detalharam parte das irregularidades encontradas na fábrica.

Segundo Daniel Pereira, os problemas identificados incluíam:

Deficiência no controle de garantia da qualidade;

Ausência de validação de processos e métodos analíticos;

Monitoramento microbiológico inadequado;

Fragilidade na rastreabilidade e segregação de produtos não conformes;

Falhas na adoção de ações corretivas eficazes.

Ele afirmou ainda que a própria empresa reconheceu a existência de mais de 100 lotes com resultados microbiológicos insatisfatórios.

Segundo a Anvisa, a fábrica atualmente trabalha para implementar 239 ações corretivas relacionadas a exigências sanitárias identificadas em inspeções realizadas ao longo de 2024 e 2025.

A bactéria Pseudomonas aeruginosa

A discussão sobre possível contaminação microbiológica ganhou força após relatos envolvendo a bactéria Pseudomonas aeruginosa.

Questionada anteriormente pela BBC News Brasil, a Anvisa havia afirmado que nenhuma bactéria específica havia sido identificada antes da adoção das medidas cautelares de 2026.

Durante a votação da diretoria colegiada, porém, Daniel Pereira afirmou que houve confirmação da presença de Pseudomonas aeruginosa em diversos lotes da empresa em 2025.

Segundo ele, o microrganismo é reconhecido pela resistência antimicrobiana e pelo potencial de causar infecções, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos vulneráveis.

Especialistas afirmam que a bactéria pode provocar irritações na pele, dermatites, conjuntivites e infecções mais graves em pessoas imunossuprimidas.

A Anvisa argumentou, porém, que a decisão atual não se baseia apenas na presença de uma bactéria específica, mas no conjunto de falhas sanitárias identificadas ao longo dos últimos anos.

"Não se trata de hipótese abstrata ou desconformidade meramente formal", afirmou o diretor Thiago Campos.

Segundo ele, a agência não precisa esperar a confirmação absoluta de dano para atuar preventivamente diante de um risco plausível à saúde pública.

"Em situações de risco plausível e tecnicamente fundamentado, a proteção da saúde coletiva deve prevalecer cautelarmente até que haja segurança suficiente quanto à restauração das condições adequadas de controle e qualidade", afirmou.

A politização do caso

O episódio rapidamente extrapolou o debate sanitário e se transformou em tema de disputa política nas redes sociais.

A mobilização ganhou força após usuários resgatarem registros de doações feitas por integrantes da família controladora da Química Amparo à campanha de reeleição de Bolsonaro em 2022.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), membros da família Beira doaram juntos R$ 1 milhão à campanha do então presidente.

Políticos ligados à direita e influenciadores passaram então a publicar vídeos usando produtos da marca e incentivando compras como forma de apoio à empresa.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), publicou vídeos utilizando detergente da marca e pedindo que consumidores "acabassem com essa sacanagem".

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) também criticou a atuação da Anvisa em vídeos nas redes sociais.

Celebridades como Jojo Todynho e Júlio Rocha publicaram mensagens em apoio à empresa.