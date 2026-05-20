Idosa é atacada com facão em Anchieta e marido é encontrado morto após o crime

Uma idosa de 70 anos foi agredida com golpes de facão na cabeça na noite de terça-feira (19), no bairro Alvorada, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o marido da vítima, de 80 anos, que foi encontrado morto logo após o crime.





De acordo com a polícia, moradores da região relataram que o idoso teria atacado a esposa com um facão e, em seguida, tirado a própria vida dentro da residência. A vítima pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Aos militares, a idosa contou que as discussões entre o casal eram frequentes. Segundo ela, no momento do ataque, conversava por telefone com a filha, quando o marido se alterou, alegando que ela estaria falando mal dele.





Após desligar a ligação, a vítima afirmou que foi atingida por dois golpes de facão na cabeça. Ela disse ainda que só não foi ferida novamente porque conseguiu segurar a arma e fugir para pedir socorro. A idosa foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.





A Polícia Civil foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização desta