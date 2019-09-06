Cariacica

Casagrande quer estadualizar trecho da 262 entre Segunda Ponte e Ceasa

Esse trajeto da rodovia federal não foi incluído no edital de concessão da BR 262 e, por isso, vai permanece sob responsabilidade do DNIT

Trecho da BR 262, em Cariacica, pode ser estadualizado Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

O governador Renato Casagrande disse, nesta sexta-feira (06), que quer estadualizar o trecho da BR 262 entre a subida da Segunda Ponte, em Vitória, e o trevo da Ceasa, em Cariacica.

Casagrande afirmou que vai fazer um pedido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que o Estado assuma o trajeto. A informação foi confirmada pelo próprio governador em entrevista ao Gazeta Online. Esse trajeto da rodovia federal não foi incluído no edital de concessão da BR 262 e, por isso, vai permanecer sob responsabilidade do DNIT.

"Estou avaliando e vou conversar com o DNIT sobre o assunto. O Governo tem interesse, depois do DNIT fazer o investimento que envolve a ponte. É uma discussão que a gente tem que abrir com o DNIT porque para a gente receber tem que ter os primeiros investimentos. A partir daí, a gente pode passar a cuidar", contou.

Para o governador, a estadualização do trecho vai facilitar melhorias na rodovia e nos acessos.

Quando você tem um Estado gerenciando um trecho que é muito urbano, facilita a relação do Estado com o município, facilita a implantação de ciclovia, de obras de urbanização Governador Renato Casagrande •

O leilão da BR 262, no trajeto entre Viana e Minas Gerais, deve ocorrer em junho do ano que vem.

A cobrança de pedágio na BR 262, no Espírito Santo, que será concedida pelo Governo Federal em conjunto com a BR 381, em Minas Gerais, deve começar em setembro de 2021.

