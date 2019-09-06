Home
>
Grande Vitória
>
Casagrande quer estadualizar trecho da 262 entre Segunda Ponte e Ceasa

Casagrande quer estadualizar trecho da 262 entre Segunda Ponte e Ceasa

Esse trajeto da rodovia federal não foi incluído no edital de concessão da BR 262 e, por isso, vai permanece sob responsabilidade do DNIT

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 11:52

Trecho da BR 262, em Cariacica, pode ser estadualizado Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

O governador Renato Casagrande disse, nesta sexta-feira (06), que quer estadualizar o trecho da BR 262 entre a subida da Segunda Ponte, em Vitória, e o trevo da Ceasa, em Cariacica.

Recomendado para você

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

Casagrande afirmou que vai fazer um pedido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para que o Estado assuma o trajeto. A informação foi confirmada pelo próprio governador em entrevista ao Gazeta Online. Esse trajeto da rodovia federal não foi incluído no edital de concessão da BR 262 e, por isso, vai permanecer sob responsabilidade do DNIT.

> BR 262 é qualificada para entrar em programa de concessões do governo

"Estou avaliando e vou conversar com o DNIT sobre o assunto. O Governo tem interesse, depois do DNIT fazer o investimento que envolve a ponte. É uma discussão que a gente tem que abrir com o DNIT porque para a gente receber tem que ter os primeiros investimentos. A partir daí, a gente pode passar a cuidar", contou.

Para o governador, a estadualização do trecho vai facilitar melhorias na rodovia e nos acessos. 

Aspas de citação

Quando você tem um Estado gerenciando um trecho que é muito urbano, facilita a relação do Estado com o município, facilita a implantação de ciclovia, de obras de urbanização

Governador Renato Casagrande
Aspas de citação

O leilão da BR 262, no trajeto entre Viana e Minas Gerais, deve ocorrer em junho do ano que vem.

A cobrança de pedágio na BR 262, no Espírito Santo, que será concedida pelo Governo Federal em conjunto com a BR 381, em Minas Gerais, deve começar em setembro de 2021.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais