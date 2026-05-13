Vias de Vila Velha serão parcialmente interditadas para corrida de rua

Uma corrida de rua vai interditar parcialmente ruas e avenidas de Vila Velha, no próximo domingo (17). A competição — que faz parte das comemorações dos 491 anos do município — contará com duas distâncias, de 7 e 12,5 km, com a largada na Estrada da Madalena e a chegada no Parque da Prainha. A concentração será a partir de 6 horas.





Conforme a Secretaria de Trânsito, as vias serão liberadas de acordo com a passagem dos atletas. Confira os pontos de interdição (veja também o mapa acima):



