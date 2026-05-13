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Corrida da Madalena

Vias de Vila Velha serão parcialmente interditadas para corrida de rua

O trânsito será liberado conforme a passagem dos atletas; evento vai ocorrer no domingo (17)

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:22

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 mai 2026 às 14:22
Vias serão interditadas parcialmente para realização da prova esportiva
Vias serão interditadas parcialmente para realização da prova esportiva Adessandro Reis

Uma corrida de rua vai interditar parcialmente ruas e avenidas de Vila Velha, no próximo domingo (17). A competição — que faz parte das comemorações dos 491 anos do município — contará com duas distâncias, de 7 e 12,5 km, com a largada na Estrada da Madalena e a chegada no Parque da Prainha. A concentração será a partir de 6 horas.


Conforme a Secretaria de Trânsito, as vias serão liberadas de acordo com a passagem dos atletas. Confira os pontos de interdição (veja também o mapa acima):


  • Estrada da Madalena
  • Avenida Estudante José Júlio de Souza
  • Avenida Antônio Gil Veloso
  • Rua Castelo Branco
  • Rua Antônio Ataíde

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