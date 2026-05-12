Corrida de rua irá interditar vias de Vitória no fim de semana

As vias que ficam nos arredores do Shopping Vitória estarão fechadas no período, na altura do Monumento do Imigrante.





Os condutores que desejam acessar a Ilha do Boi e a Curva da Jurema, saindo da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, deverão se dirigir à entrada sul, embaixo da Terceira Ponte, pois o trecho em frente ao shopping estará interditado. Já para quem deseja sair da região, é necessário utilizar a Avenida José Miranda Machado — que margeia a Curva da Jurema — que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.





A Rua Victor Cevitá, que fica atrás do shopping e é mão única, será parcialmente bloqueada.