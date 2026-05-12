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Enseada do Suá

Corrida de rua irá interditar vias de Vitória no fim de semana

As interdições serão feitas entre a madrugada e a manhã de domingo (17); veja mudanças

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 14:56

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

12 mai 2026 às 14:56
Vista aérea de Enseada do Suá, bairro onde fica localizado o Cais das Artes.
Vias da Enseada do Suá serão interditadas para corrida Shutterstock

Ruas e avenidas de alguns bairros de Vitória serão interditadas mais uma vez para a realização da Corrida Track&Field, entre 3h e 9h do próximo domingo (17). A largada e a chegada serão feitas na Rua Marília Scarton — ao lado do Shopping Vitória — que ficará bloqueada no sentido de quem sai da Ilha do Boi e Curva da Jurema.


Veja alterações

As vias que ficam nos arredores do Shopping Vitória estarão fechadas no período, na altura do Monumento do Imigrante. 


Os condutores que desejam acessar a Ilha do Boi e a Curva da Jurema, saindo da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, deverão se dirigir à entrada sul, embaixo da Terceira Ponte, pois o trecho em frente ao shopping estará interditado. Já para quem deseja sair da região, é necessário utilizar a Avenida José Miranda Machado — que margeia a Curva da Jurema — que dá acesso à Avenida Américo Buaiz.


A Rua Victor Cevitá, que fica atrás do shopping e é mão única, será parcialmente bloqueada.

Outras vias

Nas vias em que o percurso irá ser realizado, não haverá alteração no fluxo de veículos. Mas, segundo a Guarda de Vitória, das avenidas Saturnino de Brito (na altura do Mc Donald's) até a Nossa Senhora dos Navegantes (na altura da Caixa Econômica), terão uma faixa ocupada pelos corredores em cada sentido.


A corporação destacou que equipes estarão nos locais das interdições para orientar os condutores e a rota será sinalizada.


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