Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo desmoronamento

Rodovia que liga Castelo a Venda Nova segue interditada no ES

Além do desmoronamento de pedras desta terça-feira (3), um novo deslizamento de terra foi registrado nesta quinta-feira (5), no mesmo local do anterior, na altura do Km 30

Publicado em 05 de Março de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 11:55
Rodovia ES 166 tem novo desmoronamento e continua interditada Crédito: Redes Sociais
Continua totalmente interditada a Rodovia Pedro Cola, ES 166, que liga as cidades de Castelo e Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Espírito Santo. Além do desmoronamento de pedras desta terça-feira (3), um novo deslizamento de terra foi registrado na manhã desta quinta-feira (5), no mesmo local do anterior, na altura do quilômetro 30.
O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, informou que está atuando no local para liberar o fluxo de veículos, mas ainda não tem uma previsão para que isso aconteça. As equipes estão trabalhando desde o primeiro desmoronamento e estão com os trabalhos intensificados para liberar o mais breve possível, diz a nota.
Ainda segundo o DER-ES, a interdição é por medida de segurança e pede que os motoristas tenham atenção e respeitem as rotas alternativas. O diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, disse durante uma visita à rodovia, nesta terça (3), que tentaria liberar, pelo menos, o fluxo de meia pista, mas ainda não foi possível.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para minimizar os impactos da interdição da via, o próprio governo do Espírito Santo divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas que usariam a ES 166. Confira:
  • De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164.
  • De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
  • De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.

Veja Também

Cratera se abre em rodovia de Alegre após chuva no Caparaó

Estradas e casas são danificadas pela chuva no interior de Castelo

Estradas destruídas pela chuva no ES não têm previsão de reconstrução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados