Rodovia que liga Castelo a Venda Nova segue interditada no ES

Continua totalmente interditada a Rodovia Pedro Cola, ES 166, que liga as cidades de Castelo e Venda Nova do Imigrante, na Região Sul do Espírito Santo. Além do desmoronamento de pedras desta terça-feira (3), um novo deslizamento de terra foi registrado na manhã desta quinta-feira (5), no mesmo local do anterior, na altura do quilômetro 30.
O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, informou que está atuando no local para liberar o fluxo de veículos, mas ainda não tem uma previsão para que isso aconteça. As equipes estão trabalhando desde o primeiro desmoronamento e estão com os trabalhos intensificados para liberar o mais breve possível, diz a nota.
Ainda segundo o DER-ES, a interdição é por medida de segurança e pede que os motoristas tenham atenção e respeitem as rotas alternativas. O diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, disse durante uma visita à rodovia, nesta terça (3), que tentaria liberar, pelo menos, o fluxo de meia pista, mas ainda não foi possível.
ROTAS ALTERNATIVAS
Para minimizar os impactos da interdição da via, o próprio governo do Espírito Santo divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas que usariam a ES 166. Confira:
- De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164.
- De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
- De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.