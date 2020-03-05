Rodovia que liga Castelo a Venda Nova segue interditada no ES

Rodovia ES 166 tem novo desmoronamento e continua interditada Crédito: Redes Sociais

O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, informou que está atuando no local para liberar o fluxo de veículos, mas ainda não tem uma previsão para que isso aconteça. As equipes estão trabalhando desde o primeiro desmoronamento e estão com os trabalhos intensificados para liberar o mais breve possível, diz a nota.

Ainda segundo o DER-ES, a interdição é por medida de segurança e pede que os motoristas tenham atenção e respeitem as rotas alternativas. O diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, disse durante uma visita à rodovia, nesta terça (3), que tentaria liberar, pelo menos, o fluxo de meia pista, mas ainda não foi possível.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para minimizar os impactos da interdição da via, o próprio governo do Espírito Santo divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas que usariam a ES 166. Confira: