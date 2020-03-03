Desmoronamento de pedras interdita rodovia que liga Castelo a Venda Nova

Segundo internautas, o trânsito está interrompido no km 30, na altura da localidade de Santa Isabel, próximo à sede de Castelo. Além de pedras, árvores também estão obstruindo a pista. No momento da queda das pedras, nenhum veículo foi atingido. Segundo o DER, a rodovia permanecerá interditada e uma nova avaliação da área será feita nesta quarta-feira (04).