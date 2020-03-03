Um deslizamento de pedras interrompeu o trânsito na ES 166, rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, na tarde desta terça-feira (03). Equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foram deslocadas para o local para sinalizar a via e abrir a pista.
Segundo internautas, o trânsito está interrompido no km 30, na altura da localidade de Santa Isabel, próximo à sede de Castelo. Além de pedras, árvores também estão obstruindo a pista. No momento da queda das pedras, nenhum veículo foi atingido. Segundo o DER, a rodovia permanecerá interditada e uma nova avaliação da área será feita nesta quarta-feira (04).
Desmoronamento de pedras interdita rodovia que liga Castelo a Venda Nova
ROTAS ALTERNATIVAS
Para minimizar os impactos da interdição da via, o próprio Governo do Espírito Santo divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas que usariam a ES 166. Confira:
- De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164.
- De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
- De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.