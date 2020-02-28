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Chuva

Cratera se abre em rodovia de Alegre após chuva no Caparaó

Defesa Civil de Alegre pede atenção aos motoristas que trafegam na estrada ES 181

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 16:02
ES 181, liga Alegre ao distrito do Café Crédito: Divulgação
A chuva abriu uma cratera às margens da ES 181, que liga Alegre ao distrito do Café, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a prefeitura do município, por conta da chuva intermitente, a Defesa Civil de Alegre pede atenção aos motoristas que trafegam na estrada.
Parte do asfalto cedeu próximo à região do Santuário. A prefeitura informou que notificou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) que prevê uma vistoria no local para adotar as medidas necessárias para o reparo da via. O trecho foi sinalizado.
rodovia Crédito: Divulgação

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Chove em Alegre e em outros municípios do Caparaó desde a noite desta quinta-feira (27). Em Guaçuí, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre o risco de deslizamento de terra que pode ocorrer por conta da chuva que atinge a região de forma persistente nas últimas 15 horas.

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