Cratera se abre em rodovia de Alegre após chuva no Caparaó

A chuva abriu uma cratera às margens da ES 181, que liga Alegre ao distrito do Café, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a prefeitura do município, por conta da chuva intermitente, a Defesa Civil de Alegre pede atenção aos motoristas que trafegam na estrada.
Parte do asfalto cedeu próximo à região do Santuário. A prefeitura informou que notificou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) que prevê uma vistoria no local para adotar as medidas necessárias para o reparo da via. O trecho foi sinalizado.
Chove em Alegre e em outros municípios do Caparaó desde a noite desta quinta-feira (27). Em Guaçuí, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre o risco de deslizamento de terra que pode ocorrer por conta da chuva que atinge a região de forma persistente nas últimas 15 horas.