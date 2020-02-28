Institutos emitem alerta conjunto para chuva forte em 66 municípios capixabas

Dia amanheceu chuvoso na capital Vitória e o tempo deve permanecer dessa forma e com a possibilidade de aguaceiros mais forte nos próximos dias Crédito: Ricardo Medeiros

Um alerta meteorológico emitido por cinco entidades ligadas ao mapeamento meteorológico foi divulgado nesta sexta-feira (28) com previsão de chuva forte em 66 municípios capixabas nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória até a próxima quarta-feira (04).

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, em entrevista à Rádio CBN Vitória, como o solo capixaba ainda está encharcado em virtude das chuvas de janeiro, o risco de deslizamentos aumenta consideravelmente. O militar ressaltou que o Espírito Santo é o segundo estado brasileiro com maior número de áreas de risco, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

"Somos o segundo estado nesse sentido. Na Região Sul do Estado, na Grande Vitória e em outras regiões, há moradores que residem próximos de encostas e de risco, por isso essas chuvas seguidas nos preocupam. Se perceberem um volume grande de água, um barulho diferente, uma rachadura no solo, árvores caindo, muro caindo, trincos ou coisas do tipo não podemos perder tempo e precisamos sair de nossas casas, procurar um abrigo e acionar a defesa civil do município, pois há a necessidade de uma avaliação técnica", disse o tenente-coronel.

A chuva forte registrada na madrugada e também nas primeiras horas desta sexta-feira é motivo de atenção e dos alertas emitidos por vários institutos nacionais.

"Realmente a chuva atingiu o Estado do Espírito Santo, principalmente a região Sul . Em virtude disso, recebemos alguns alertas para o Estado, porém o mais novo que temos é o em conjunto feito pelo Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pelo Cptec (Centro de previsão de Tempo e Estudos Climáticos), e o CPRN (Serviço Geológico do Brasil). Isso nos preocupa, mas nos dá condições de distribuir nosso efetivo em áreas mais críticas", destacou.

Algumas cidades do interior registraram índices pluviométricos elevados, caso de Afonso Cláudio, e que provocaram estragos, principalmente em encostas de estradas.

"Foram 102 milímetros apenas nesta noite. Aí pegou Muqui com 52 mm, Apiacá com 32 mm. Já na Grande Vitória houve chuva acentuada em momentos da madrugada. Mas o que nos chama atenção mesmo foram os deslizamentos de terra no Sul do Estado, já muito afetado das chuvas recentes. Essa chuva de ontem fez com que ocorresse um deslizamento na BR 262, próximo do viaduto de Venda Nova do Imigrante. No trecho de Rodeio a Vargem Alta segue interditado. Essa chuva pegou um solo bastante encharcado e ocorreram as movimentações de massa", complementou.

ÁREAS RURAIS

O representante do Corpo de Bombeiros reforçou o alerta para pessoas que residem em áreas rurais redobrem a atenção nas regiões do entorno das residências.