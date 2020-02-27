Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Chuvas de fevereiro deram prejuízo de R$ 203 milhões ao comércio no Sudeste
Estudo

Chuvas de fevereiro deram prejuízo de R$ 203 milhões ao comércio no Sudeste

O prejuízo corresponde a um mês de crescimento perdido

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 20:29
Imagens de drone mostram danos causados pela chuva em Iconha Crédito: Marcel Alves
Os temporais que alagaram as ruas de diferentes cidades do Sudeste em fevereiro provocaram um prejuízo de R$ 203 milhões para o varejo na região, segundo um estudo produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Mais da metade do rombo foi concentrado no Estado de São Paulo, onde a perda de mercadorias, a ausência de consumidores e o fechamento de estabelecimentos inviabilizaram R$ 122,9 milhões em vendas.
As tempestades provocaram ainda uma perda de R$ 46,4 milhões no comércio do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o varejo local deixou de faturar R$ 34,2 milhões.
De acordo com a CNC, as chuvas fortes afetam o comércio por prejudicarem tanto o acesso dos clientes quanto o funcionamento dos estabelecimentos.

Veja Também

Governo amplia prazo do Simples para cidades atingidas pelas chuvas no ES

Mais de mil comerciantes tiveram prejuízos com as chuvas no Sul do ES

Bancos vão oferecer condições especiais para vítimas das chuvas no ES

"São dois fatores aí. As perdas de mercadorias e queda na circulação por conta dos alagamentos", explicou Fabio Bentes, o economista responsável pelo estudo.
O prejuízo corresponde a um mês de crescimento perdido, disse o economista.
Ele cruzou as informações das séries pluviométricas com as vendas do varejo em meses atipicamente chuvosos.
A perda corresponde a cerca de 0,5% do faturamento do varejo no período, que foi a taxa média de crescimento das vendas nos últimos sete meses, explicou Fabio Bentes.
A CNC aponta que a capital paulista foi a cidade do Sudeste com maior volume de chuvas em fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com precipitação 41% acima da média de chuva para o mês.
Na cidade do Rio, 24 dos 33 pontos monitorados pela Prefeitura acumularam mais de 200 milímetros de chuva nos dias observados. Em Belo Horizonte, o mês de fevereiro foi o mais chuvoso em 16 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados