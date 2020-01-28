Bancos vão oferecer condições especiais para vítimas das chuvas no ES

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irecionada às empresas e empreendedores que sofreram perdas em decorrência das fortes chuvas e enchentes ocorridas no Espírito Santo, em janeiro de 2020. Condições: o v

alor do financiado será conforme a capacidade de contratação da empresa. A liberação de recursos é em até 15 dias úteis, por formulário simplificado. Haverá isenção de taxa de cadastro e análise. A taxa cobrada será a Selic (4,50% ao ano). Haverá uma carência de até 12 meses e o prazo de pagamento será de até 60 meses.