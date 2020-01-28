Bancos vão oferecer condições especiais para vítimas das chuvas no ES

Nas últimas duas semanas, moradores do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro têm vivido momentos de tristeza e desespero em meio ao caos causados pelas chuvas. Até a tarde desta segunda-feira (27), só no Sul capixaba, quase 11,2 mil pessoas estavam fora de casa, muitas delas perderam tudo o que tinham para a água e a lama. Em meio a esta situação dramática, bancos anunciam condições especiais para que as vítimas possam tentar reconstruir suas vidas.
Na semana passada, o governo do Espírito Santo anunciou uma série de medidas especiais para ajudar os moradores das regiões afetadas pelas chuvas. Entre os pontos estava uma proposta que seria encaminhada a bancos nacionais pedindo o adiamento de cobranças de parcelas de empréstimos já contratados pelos habitantes dos municípios atingidos.
Alguns bancos já atenderam ao pedido e vão oferecer condições especiais que vão desde de linhas de financiamento específicas e com vantagens até a extensão de prazos de pagamentos. Atendimentos especiais nas cidades atingidas também devem ser realizados.
Ao todo 24 municípios capixabas tem pessoas desabrigadas e/ou desalojadas. Desses, seis já decretaram estado de calamidade pública: Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Iúna e Conceição do Castelo.
A Gazeta reuniu os benefícios oferecidos por Banco do Brasil, Banestes, Bandes e Sicoob. O Bradesco foi procurado mas não respondeu ao contato da reportagem.
Já a Caixa Econômica Federal anunciou as medidas de apoio à população atingida pelas enchentes no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (28). As informações foram atualizadas na listagem abaixo.
BANCO DO BRASIL
O Banco do Brasil decidiu reavaliar as condições negociais de diversas linhas de crédito para clientes das cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais que foram impactadas pelas enchentes, onde foi decretado estado de emergência e calamidade.
- Micro e pequenas empresas: haverá possibilidade de repactuação das operações de giro com taxas, prazo e carência diferenciados. Além disso, os clientes contam com outras linhas do portfólio para novas contratações. As condições oferecidas dependerão da análise pontual de cada operação;
- Agronegócio: o banco estenderá o prazo das operações, de forma a permitir que o produtor rural tenha melhores condições de retomar a normalidade de seus negócios. Essas condições são válidas apenas para as regiões afetadas pelas enchentes, sempre com análise prévia pelo BB;
- Pessoa física: serão oferecidas taxas de juros diferenciadas e carência para crédito novo nas linhas Crédito Salário, Consignado, Automático e BB Crediário;
- Atendimento: a partir da próxima terça-feira (28), o BB Móvel atenderá, em regime de contingência, a população dessas localidades. O banco está presente em todos os municípios das regiões atingidas.
CAIXA
- Penhor, CDC e crédito pessoal: pausa especial de até 60 dias nas operações e até 60 dias de carência para a 1ª parcela em novos contratos.
- Crédito consignado: as recontratações da operação serão sem a geração de parcela no mês.
- Para as empresas, a Caixa tem orçamento para contratação de operações com recursos PIS a 0,83% a.m. + TR sem IOF. Capital de giro a 1,19% a.m., e prazo de até 36 meses. Pausa de até três meses nos produtos de crédito pessoa jurídica. Produto de investimento para aquisição de máquinas e equipamentos com carência de seis meses e taxa de 1,10% a.m.
- Contratos habitacionais: pausa estendida por até 90 dias no pagamento das parcelas de financiamentos habitacionais; Renegociação para incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes e apoio para elaboração do trabalho social e engenharia. As unidades da Caixa darão suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimento de pagamento de indenizações de forma imediata.
- Caminhões-agência trarão reforço para o atendimento nas cidades de Alfredo Chaves (já em operação) e em Cachoeiro de Itapemirim (a partir de 5 de fevereiro).
- Horário estendido (funcionamento antecipado em uma hora antes do horário local de abertura): o banco também terá agências com atendimento em horário ampliado em Alfredo Chaves (caminhão), Iconha, Venda Nova, Vargem Alta, Mimoso do Sul, Muqui, Marataízes, Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim (Agência Trevo).
BANESTES
O Banestes vai oferecer linhas de crédito especiais para pessoas físicas e empresas.
- Linhas de crédito para empresas: empresas com faturamento de até R$ 360 mil poderão contratar até R$ 20 mil. Prazo de até 48 meses, carência de 12 meses e taxa pré-fixada de 0,36% ao mês. É exigido ao menos um avalista para a operação. / Empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões poderão pegar empréstimos de até R$ 30 mil, com 12 meses de carência e 48 meses para pagar. O juro será fixado com a taxa Selic. Já empresas com faturamento superior a R$ 4,8 milhões terão financiamento de até R$ 200 mil. A taxa de juros pré-fixada é de CDI, que atualmente está em 0,36% ao mês, + 0,25% ao mês, com carência de 12 meses e 48 meses para pagar.
- Linhas de crédito para pessoas físicas: pessoas com renda entre três e seis salários mínimos poderão contratar até R$ 20 mil, com prazo de 48 meses, carência de 12 meses e taxa pré-fixada de 0,36% ao mês. Para quem tem renda maior que seis salários mínimos os empréstimos serão de até R$ 30 mil, com 12 meses de carência e 48 meses para pagar. O juro será fixado com a taxa Selic.
- Prazo de pagamento: quem já tem empréstimos no Banestes, inclusive os consignados, terá o pagamento suspenso durante 12 meses. A medida vale para pessoas físicas e jurídicas. As operações de crédito rotativo poderão ser parceladas em até 48 meses, também com 12 meses de carência.
BANDES
- Linha de reconstrução: direcionada às empresas e empreendedores que sofreram perdas em decorrência das fortes chuvas e enchentes ocorridas no Espírito Santo, em janeiro de 2020. Condições: o valor do financiado será conforme a capacidade de contratação da empresa. A liberação de recursos é em até 15 dias úteis, por formulário simplificado. Haverá isenção de taxa de cadastro e análise. A taxa cobrada será a Selic (4,50% ao ano). Haverá uma carência de até 12 meses e o prazo de pagamento será de até 60 meses.
SICOOB
- Renegociação do prazo de pagamento: a cooperativa de crédito estuda a renegociação no prazo das operações de crédito já contratadas pelos associados destes municípios.
- Linha de crédito: a instituição financeira vai disponibilizar R$ 20 milhões através da linha de crédito emergencial Recomeçar, que pode ter os juros zerados para o associado e condições facilitadas para a contratação.
- Outras ações: para os municípios em estado de calamidade pública, ainda estão previstas ações de arrecadação de recursos para reconstrução de instituições de apoio à população, como hospitais e asilos.