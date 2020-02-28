Com chuva, Grande Vitória e Sul do ES têm risco alto para deslizamentos
Com a chuva que atinge o Espírito Santo nesta sexta-feira (28), o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres (Cemaden) alerta que a Grande Vitória e a região Sul do Estado têm risco alto para deslizamentos de terra que podem acontecer em áreas com residências.
E essa chuva pode ganhar intensidade ao longo do dia, de acordo com previsão do Climatempo, porque uma frente fria avançou para o Espírito Santo e a região leste de Minas Gerais durante a quinta-feira (27), estimulando a formação de nuvens carregadas.
Para esta sexta-feira (28), previsão é de tempo instável no Espírito Santo e em Minas Gerais com muita nebulosidade e pancadas de chuva. Há risco de chuva moderada a forte em todas as regiões capixabas, segundo o Climatempo. Com a chegada da chuva, o Cemaden aponta que há possibilidade alta de deslizamentos de terra nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Vitória e sul do Espírito Santo, "onde há previsão de volumes expressivos de chuva", conforme alerta do centro.
Para a região Norte do Estado, o risco para deslizamentos é moderado, de acordo com o Cemaden, que prevê que as chuvas podem ser na forma de pancadas mais intensas.
De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o próximo domingo (1), o céu deve ter muitas nuvens e as precipitações se concentrarão nos períodos da tarde e da noite, em todo o Espírito Santo. Ao longo dos próximos três dias, as temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C, considerando todas as regiões do Estado.