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Mudança

Instituto prevê chuvas isoladas e temperaturas abaixo dos 30°C no ES

Calor diminui a partir desta sexta-feira (28) e precipitações podem acontecer à tarde e à noite; tempo deve ficar encoberto até a próxima segunda-feira (2)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 20:29
Próximos dias devem ser de céu nublado, com pancadas de chuva no ES  Crédito: Caíque Verli
Quem ainda está embalado da folia do Carnaval e já estava de olho no próximo final de semana para pegar uma praia pode ir adaptando os planos. Isso porque a previsão é de tempo nublado e com pancadas de chuva ao longo do dia, já a partir desta sexta-feira (28), quando as temperaturas também não devem passar dos 30°C.
De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o próximo domingo (1), o céu deve ter muitas nuvens e as precipitações se concentrarão nos períodos da tarde e da noite, em todo o Espírito Santo. Ao longo dos próximos três dias, as temperaturas devem variar entre 16°C e 30°C, considerando todas as regiões do Estado.
O cenário deve apresentar uma pequena mudança apenas na próxima segunda-feira (2), quando os termômetros devem subir e a chuva deve ficar restrita às cidades do litoral capixaba, incluindo a capital Vitória. O céu deve ficar parcialmente nublado e as temperaturas devem variar entre 16°C de mínima e 31°C de máxima.

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