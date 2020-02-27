Carnaval: mais acidentes e motoristas alcoolizados nas rodovias do ES

PRF na BR 101, em Linhares Crédito: PRF/Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou diminuição no número de mortes nas rodovias federais durante os seis dias de Operação Carnaval 2020 no Espírito Santo , com o índice de 40% a menos comparado ao ano de 2019. Foram três mortes em acidentes neste ano e cinco no ano passado. No entanto, o número de motoristas dirigindo sob efeito de álcool mais que dobrou: passou de 20 para 50 neste ano. Também foi observado um aumento no número de acidentes em geral e de ultrapassagens proibidas.

Foram 54 acidentes contabilizados entre os dias 21 e 26 de fevereiro deste ano. No ano passado, foram 50. O número de ultrapassagens proibidas também aumentou: foram 607 neste ano e 274 no ano passado. De acordo com a PRF, como grande parte da malha viária federal capixaba é dotada de pista simples (mão e contramão), ultrapassagens podem levar a acidentes como colisão frontal, que resultam em maior número de feridos e mortes.

Um exemplo desse tipo de fatalidade foi registrado no último sábado (22), no norte do Estado, quando um caminhão e um carro colidiram frontalmente na BR 101, em Jaguaré. Na ocasião, o vereador da Serra Jucélio Nascimento Porto, a mulher dele Thatianni Gonçalves Vasconcelos e o filho do casal João Vasconcelos Porto, morreram na hora

Ao todo, 7.054 veículos foram fiscalizados e 3.989? autos de infração foram extraídos, sendo grande parte por excesso de velocidade (1336), ultrapassagens proibidas (607) e a falta do uso do cinto de segurança (205). Também foram realizados 3.261 testes de alcoolemia, com 50 condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Apesar do número de óbitos ter diminuído, foi verificado um aumento no número de acidentes totais e de pessoas feridas. No ano passado, foram registrados 50 acidentes com 66 feridos, já neste ano foram 54 acidentes e 86 pessoas feridas - sendo 15 com feridos graves e três mortes.