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Colisão

Acidente com tuk-tuk na Terceira Ponte deixa duas pessoas feridas

Um carro bateu na traseira do veículo durante a madrugada deste domingo (23); estado de saúde das vítimas é desconhecido

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 15:29
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu durante a madrugada deste domingo (23) na Terceira Ponte. Um carro bateu na traseira de um tuk-tuk e os dois passageiros que estavam no veículo recém-chegado à Capital ficaram feridos. A colisão aconteceu por volta da 1h, no sentido Norte (Vila Velha  Vitória).
De acordo com a assessoria da concessionária Rodosol, que administra a via, uma das vítimas foi socorrida para o Hospital São Lucas e a outra para um hospital particular em Vitória. Para realizar o resgate, a pista da direita precisou ser interditada por cerca de 50 minutos. Outros detalhes não foram informados.
Automóvel que bateu na traseira do tuk-tuk ficou com a parte dianteira destruída Crédito: Internauta
Responsável pela oferta do serviço de tuk-tuk no Espírito Santo, junto com a Movida, a empresa Uber informou que a ocorrência se deu fora da área de operação. "Por isso, é possível afirmar que o veículo não realizava viagem pelo aplicativo no momento do acidente", afirmou em nota.
A Gazeta entrou em contato com o Batalhão de Polícia de Trânsito na tentativa de obter mais detalhes sobre o acidente. No entanto, não obteve resposta.

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