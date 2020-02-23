Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bala perdida

Bloquinho em Vila Velha termina com cinco baleados e um jovem morto

Tiroteio aconteceu na madrugada deste domingo (23) na Ilha das Flores; um adolescente de 17 anos não resistiu

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 10:54
Praça da Ilha das Flores, onde aconteceu o Bloco do Boi. Evento começou ainda na noite do sábado (22) Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O que era para ser uma noite de diversão em um bloquinho de carnaval terminou com um tiroteio e seis pessoas baleadas  entre elas, um adolescente de 17 anos que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A confusão aconteceu durante a madrugada deste domingo (23), após o término do Bloco do Boi, realizado no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Militar, todas as vítimas chegaram a ser socorridas para hospitais da Grande Vitória; inclusive o jovem, que faleceu, justamente, após dar entrada para atendimento médico. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde será liberado pela família. A identidade dele não foi revelada.

Veja Também

Veja a programação de shows e blocos de carnaval em Vila Velha

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito havia sido detido até a manhã deste domingo (23) e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Quem tiver qualquer informação a respeito do tiroteio deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181).

O QUE DIZ O BLOQUINHO

Em uma publicação nas redes sociais, o Bloco do Boi afirmou que foi acompanhado por policiais militares e guardas-civis municipais durante todo o trajeto em volta da praça da Ilha das Flores. O texto também garantiu que o evento terminou às 22h e que as forças de segurança permaneceram no local até as 23h, para garantir a dispersão dos foliões.
Foi avisado no palanque que a festa estava terminando. Quem não se retirou do local assumiu o risco. Infelizmente, muita gente não tem limite e um homicídio aconteceu dentro da quadra de esporte. O Bloco do Boi também foi vítima, pois um dos organizadores que estava ajudando a guardar o material foi baleado, alegou a publicação.

Veja Também

Banhista morre afogado na Praia de Itapoã, em Vila Velha

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, a Prefeitura de Vila Velha informou que deu todo o apoio para a realização do desfile do Bloco do Boi e que a segurança foi garantida por três viaturas da guarda municipal e por fiscais do município. Além do apoio prestado por policiais militares.
De acordo com a prefeitura, o bloco saiu da praça por volta das 17h30, percorreu o bairro e só retornou ao local três horas depois. Às 22h, o evento foi encerrado com a dispersão das pessoas. Ainda segundo o município, o homicídio e as tentativas só aconteceram no início da madrugada, bem depois da realização do desfile do bloco.

Veja Também

Homem é baleado em tiroteio no bairro Santo Antônio, em Vitória

Caso Alice: mais um suspeito de envolvimento no crime é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados