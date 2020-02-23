Bloquinho em Vila Velha termina com cinco baleados e um jovem morto

Praça da Ilha das Flores, onde aconteceu o Bloco do Boi. Evento começou ainda na noite do sábado (22) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O que era para ser uma noite de diversão em um bloquinho de carnaval terminou com um tiroteio e seis pessoas baleadas  entre elas, um adolescente de 17 anos que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A confusão aconteceu durante a madrugada deste domingo (23), após o término do Bloco do Boi, realizado no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar , todas as vítimas chegaram a ser socorridas para hospitais da Grande Vitória ; inclusive o jovem, que faleceu, justamente, após dar entrada para atendimento médico. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, onde será liberado pela família. A identidade dele não foi revelada.

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Por meio de nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito havia sido detido até a manhã deste domingo (23) e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vila Velha. Quem tiver qualquer informação a respeito do tiroteio deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181).

O QUE DIZ O BLOQUINHO

Em uma publicação nas redes sociais, o Bloco do Boi afirmou que foi acompanhado por policiais militares e guardas-civis municipais durante todo o trajeto em volta da praça da Ilha das Flores. O texto também garantiu que o evento terminou às 22h e que as forças de segurança permaneceram no local até as 23h, para garantir a dispersão dos foliões.

Foi avisado no palanque que a festa estava terminando. Quem não se retirou do local assumiu o risco. Infelizmente, muita gente não tem limite e um homicídio aconteceu dentro da quadra de esporte. O Bloco do Boi também foi vítima, pois um dos organizadores que estava ajudando a guardar o material foi baleado, alegou a publicação.

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O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, a Prefeitura de Vila Velha informou que deu todo o apoio para a realização do desfile do Bloco do Boi e que a segurança foi garantida por três viaturas da guarda municipal e por fiscais do município. Além do apoio prestado por policiais militares.