Banhista morre afogado na Praia de Itapoã, em Vila Velha

Por volta das 10h50 da manhã deste sábado um banhista morreu afogado na Praia de Itapoã, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência, mas a vítima, um homem, não teve idade informada. O corpo foi encontrado na areia da praia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que o banhista mergulhava perto da Ilha Pituã, quando desapareceu. A equipe de mergulho realizava buscas, quando foi informada sobre a presença de um corpo na areia da Praia da Costa. O óbito foi confirmado e a Perícia da Polícia Civil foi acionada.