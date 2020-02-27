Viajou no carnaval? Veja resumo do que aconteceu no ES nos últimos dias

Viajou no carnaval? Tirou os últimos dias para descansar a mente e acordou nesta quinta-feira (27) perdido e sem saber o que aconteceu no Espírito Santo durante a folia? Calma, porque A Gazeta preparou um resumão das principais informações registradas no Estado. O feriado foi intenso. Três policiais militares perderam a vida em acidentes de trânsito, incluindo o vereador da Serra Cabo Porto. Também teve incêndio no Carone de Jardim da Penha, em Vitória, e até a ameaça da chegada do coronavírus no Espírito Santo. Confira:
INCÊNDIO NO CARONE
O sábado de carnaval (22) já começou bastante movimentado no Espírito Santo. Moradores de Jardim da Penha, em Vitória, acordaram assustados com um incêndio que destruiu a área do galpão de armazenamento do supermercado Carone no bairro. Durante o incêndio, as altas labaredas e a coluna de fumaça podiam ser vistas de longe, já a partir das 6 horas. Por conta dos estragos, o supermercado está fechado e só deverá reabrir em 30 dias. Segundo o diretor do grupo, Willian Carone Júnior, será preciso refazer a estrutura do galpão de armazenamento de produtos e da área dos funcionários, ambos danificados pelas chamas, e refazer a parte elétrica da loja, também afetada.
CABO PORTO E OUTROS POLICIAIS MORTOS
Ainda no sábado (22), um acidente matou o vereador da Serra Jucélio Nascimento Porto, conhecido como Cabo Porto, a esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, 24 anos; e o filho do casal João Vasconcelos Porto, de 4 anos. O governo do Espírito Santo decretou luto oficial de três dias pela morte de Cabo Porto, que não foi o único policial que perdeu a vida no Estado. Na noite de sábado (22), o soldado Marrony de Oliveira Silva, 24 anos, morreu após bater de moto em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Um coldre vazio foi encontrado ao lado dele. A pistola dele está sendo procurada pela Polícia Civil. Dois dias depois, na noite de segunda-feira (24), o soldado André Matos de Miranda Almeida, de 24 anos, também morreu após sofrer um acidente de moto no bairro Vila Bethania.
CAPIXABAS SUSPEITOS DE MATAR BRASILEIRA NOS EUA
Também no sábado (22), os capixabas Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva foram presos em Cariacica como suspeitos de assassinar uma brasileira nos Estados Unidos (EUA). Os dois gravaram vídeos mostrando os detalhes do crime. Eles teriam matado Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, no apartamento da vítima, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e ocultado o corpo da jovem de 23 anos.
ACIDENTE COM TUK-TUK
Nem o tuk-tuk escapou de acidentes no carnaval. Na madrugada do último domingo (23), um veículo do tipo se envolveu em um acidente na Terceira Ponte, deixando duas pessoas feridas. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o tuk-tuk não poderia trafegar no local porque a velocidade máxima do veículo é menor que 50% da velocidade máxima permitida na via, que é de 80 km/h. Sobre o acidente, a Uber informou que a ocorrência se deu fora da área de operação do tuk-tuk e que, por isso, é possível afirmar que o veículo não realizava viagem pelo aplicativo, no momento da batida.
ZÉ FELIPE E A POLÊMICA EM PIÚMA
Após se apresentar em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, no sábado (22), o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, gerou polêmica ao fazer uma postagem em seu perfil em uma rede social sobre o pagamento do cachê do evento, que foi realizado pela prefeitura municipal. No vídeo, Zé Felipe relata os fatos ocorridos nos bastidores do show, no camarim, onde estava um de seus amigos. No local chegou uma pessoa que ele não identifica no vídeo, e que informou que o cachê do músico não iria ser pago. No domingo (23), Zé Felipe esclareceu, na mesma rede social, que o homem que falou com o amigo não fazia parte da administração municipal. A Prefeitura de Piúma também se explicou por meio de nota oficial, disse que os imprevistos mencionados não têm nenhuma relação com a gestão atual nem com os secretários das pastas citadas.
CORONAVÍRUS NO ESPÍRITO SANTO?
Em pleno carnaval, apareceram suspeitas de casos de coronavírus no Estado. Um paciente que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, por volta das 19h desta terça-feira (25), segundo funcionários que não quiseram se identificar. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), por meio de nota, confirmou que o caso era o primeiro suspeito de coronavírus no Espírito Santo, mas exames posteriores descartaram a suspeita. Na Quarta-Feira de Cinzas (26), a Sesa recebeu mais uma notificação de suspeita de coronavírus. Um capixaba de 25 anos, que chegou de Singapura recentemente, procurou o serviço médico com alguns sintomas respiratórios. Como o país está na lista de risco do Ministério da Saúde, o caso entrou na classe de suspeitos. O capixaba está em isolamento em sua casa em Aracruz, no Litoral Norte do Estado. Ele apresentou sintomas como febre e coriza. Os exames que vão confirmar ou não a doença começam a ser feitos nesta quinta-feira (27).
TROQUE A ITÁLIA POR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cachoeiro de Itapemirim não sai da boca da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Assim como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o titular do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também recomendou que os brasileiros deixassem de ir para outro país e optassem por passear no município do Sul do Estado. No caso, o país "preterido" pelo ministro da Saúde foi a Itália.
JUIZ AGRIDE SÍNDICO
Uma briga de condomínio foi parar na delegacia na noite da última sexta-feira (21), em Vila Velha. A confusão teve início quando um dos moradores, que é juiz, encontrou a vítima no elevador, um engenheiro que é o síndico de seu prédio, na Praia da Costa. O juiz teria acusado o síndico de praticar perseguição contra ele, por questões ligadas ao condomínio. Em seguida, ele teria partido para ameaças e agressões - com socos e pontapés - e utilizou um suporte de madeira para tentar esganá-lo. O engenheiro apresentou várias lesões, como um corte na testa e arranhão no braço.
LUTO NO DIREITO
Morreu, nesta quarta-feira (26), o advogado, professor de Direito e membro do Conselho Estadual de Ética, Thiago Fabres de Carvalho, aos 42 anos, no Hospital Praia da Costa, em Vila Velha. Ele, que também deu aulas na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), faleceu após um infarto. O governador do Estado, Renato Casagrande, lamentou a morte do jurista e decretou luto oficial de três dias pela morte dele.
CRIMES BRUTAIS
Dois crimes brutais chocaram os capixabas. Um adolescente de 15 anos foi espancado e enforcado até a morte na frente da casa do avô dele, no bairro Novo Brasil. Segundo a polícia, ele foi assassinado por traficantes do bairro. O rapaz não tinha passagens pela polícia e, a princípio, pode ter sido morto por engano, mas o caso será investigado. Já em Cachoeiro de Itapemirim, a Polícia Civil investiga as agressões sofridas por uma jovem. A vítima, que não teve a identidade revelada, aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, sendo torturada por outras mulheres. Além de receber tapas e socos no rosto enquanto é insultada, a moça tem os cabelos cortados, cabeça e sobrancelhas raspadas.
TRABALHADORES ELETROCUTADOS
Também no Sul do Estado, dois trabalhadores que estavam atuando na obra de reconstrução de uma das pontes atingidas pelo desastre em Iconha morreram após encostar uma barra de ferro de cerca de 10 metros, com o formato de um cano, na rede elétrica de alta-tensão.