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Coronavírus

Ministro da Saúde recomenda que turistas troquem Itália por Cachoeiro

Após outro brasileiro  vindo da Itália apresentar sintomas suspeitos do coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sugere fazer turismo pelo Brasil

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 16:16
Ministro da Saúde confirma outro caso suspeito do Coronavírus no país. Crédito: Ministério da Saúde
Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (26), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou outro caso suspeito do coronavírus no país. O paciente é um brasileiro de 61 anos que foi atendido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele esteve na Itália, que já registrou mais de 320 casos, com pelo menos 4 mortes.
Com esse, já são 21 casos suspeitos confirmados, sendo 12 de turistas vindos da Itália. Durante o pronunciamento, Mandetta recomendou que os brasileiros deixassem de ir para o país e optassem por passear em Cachoeiro de Itapemirim, município do sul do Estado..
"Se você não tem por que ir para a Lombardia, por que ir para a Lombardia? Vou lá para olhar? Vou passear? Aí preferiria passear no Hemisfério Sul, Cachoeiro do Itapemirim, Niterói, Foz do Iguaçu, Campo Grande, Pampas, Serra Gaúcha. Mais uma razão para fazer turismo interno no Brasil, se for turismo. Se for para negócios, faça o uso de toda a tecnologia. Tome cuidados higiênicos"
Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde

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O ministro também recomendou a "etiqueta respiratória", como lavar as mãos com água e sabão, e usar um lenço para espirrar ou tossir, medidas que podem evitar a propagação da doença.
Além disso, Mandetta afirmou que um aplicativo com orientações sobre o que fazer em caso de suspeita de coronavírus está em andamento pelo Ministério.

CASO SUSPEITO NO ES É DESCARTADO

No Estado, um homem que também veio da Itália com sintomas respiratórios levantou a suspeita do primeiro caso de coronavírus do Espírito Santo.  Contudo, na tarde desta quarta-feira (25) , exames para outros vírus detectaram que o homem na verdade está com Influenza A. O paciente de 54 anos é morador da Grande Vitória, e segue internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos.

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