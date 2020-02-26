Ministro da Saúde recomenda que turistas troquem Itália por Cachoeiro

"Se você não tem por que ir para a Lombardia, por que ir para a Lombardia? Vou lá para olhar? Vou passear? Aí preferiria passear no Hemisfério Sul, Cachoeiro do Itapemirim, Niterói, Foz do Iguaçu, Campo Grande, Pampas, Serra Gaúcha. Mais uma razão para fazer turismo interno no Brasil, se for turismo. Se for para negócios, faça o uso de toda a tecnologia. Tome cuidados higiênicos"