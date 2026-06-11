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Feminicídio

Homem que matou mulher em aldeia de Aracruz vira réu

Angélica Coutinho da Vitória, de 30 anos, foi encontrada morta na porta da casa onde residia com o acusado

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 13:38

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

11 jun 2026 às 13:38
Acusado de matar Angélica Coutinho da Vitória com um tiro na cabeça responderá por feminicídio e posse irregular de arma; prisão preventiva foi mantida

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público (MPES) e tornou réu José Fernando Ferreira, de 39 anos, acusado de matar a companheira com um tiro na cabeça em Aracruz. Ele responderá pelos crimes de feminicídio e posse irregular de arma de fogo.


O crime ocorreu na noite de 14 de maio, na Aldeia Córrego do Ouro. Angélica Coutinho da Vitória, de 30 anos, foi encontrada morta na porta da casa onde residia com o acusado. Ela foi atingida por um disparo de revólver calibre 32 na cabeça.


De acordo com a Polícia Militar, José Fernando Ferreira afirmou que o casal discutiu e que a vítima o teria atingido com uma panela. Na versão do agressor, ele pegou o revólver para intimidá-la, mas o disparo teria ocorrido quando a mulher tentou tomar a arma.


Durante as buscas na residência, os militares apreenderam uma espingarda calibre 28 e outra arma calibre 32. Também foram recolhidas 10 munições calibre 32, sete de calibre 28 e uma cápsula deflagrada de calibre 32.


A pedido do Ministério Público, a Justiça manteve a prisão preventiva do acusado. José Fernando Ferreira seguirá preso durante o andamento do processo.


A reportagem tenta localizar a defesa de José Fernando Ferreira. O espaço permanece aberto para manifestação.

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