Mulher é torturada e tem cabeça raspada em Cachoeiro

A Polícia Civil investiga as agressões sofridas por uma jovem em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, que não teve a identidade revelada, aparece em um vídeo que circula das redes sociais, sendo torturada por outras mulheres. Além de receber tapas e socos no rosto enquanto é insultada, a moça tem os cabelos cortados, cabeça e sobrancelhas raspadas.
A Polícia Civil informou que o registro das imagens foi feito há cerca de uma semana e que já identificou a mulher que aparece sendo espancada. Ela é moradora de Alegre, também na região Sul do Estado.
No vídeo, a jovem, que estava em cárcere privado, aparece com a boca ensanguentada e chorando muito, enquanto outras mulheres usam tesoura, lamina de barbear e máquina de cortar cabelo para torturar a moça.
O superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes, disse que assim que receberam o vídeo, iniciaram as investigações, mesmo sem denuncia na delegacia. Não posso adiantar mais informações para não prejudicar as investigações, justificou Faustino.