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Polícia investiga

Mulher é torturada e tem cabeça raspada em Cachoeiro

A vítima, que estava em cárcere privado, aparece em vídeo com a boca ensanguentada e chorando muito

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 18:54
Mulher é torturada e tem cabelos cortados no ES Crédito: Divulgação/Internauta
A Polícia Civil investiga as agressões sofridas por uma jovem em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, que não teve a identidade revelada, aparece em um vídeo que circula das redes sociais, sendo torturada por outras mulheres. Além de receber tapas e socos no rosto enquanto é insultada, a moça tem os cabelos cortados, cabeça e sobrancelhas raspadas. 
A Polícia Civil informou que o registro das imagens foi feito há cerca de uma semana e que  já identificou a mulher que aparece sendo espancada. Ela é moradora de Alegre, também na região Sul do Estado.
No vídeo, a jovem, que estava em cárcere privado, aparece com a boca ensanguentada e chorando muito, enquanto outras mulheres usam tesoura, lamina de barbear e máquina de cortar cabelo para torturar a moça.
O superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes, disse que assim que receberam o vídeo, iniciaram as investigações, mesmo sem denuncia na delegacia. Não posso adiantar mais informações para não prejudicar as investigações, justificou Faustino.

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