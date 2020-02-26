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15 anos de idade

Adolescente é espancado até morrer na frente da casa do avô em Cariacica

Segundo a polícia, ele foi assassinado por traficantes do bairro. Rapaz não tinha passagens pela polícia e, a princípio, pode ter sido morto por engano, mas o caso será investigado.

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 10:30
DHPP de Cariacica Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um adolescente de 15 anos foi espancado e enforcado até a morte na frente da casa do avô dele, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (26). Segundo a polícia, ele foi assassinado por traficantes do bairro. O rapaz não tinha passagens pela polícia e, a princípio, pode ter sido morto por engano, mas o caso será investigado.
Segundo a ocorrência, o adolescente não era morador do bairro Novo Brasil, mas foi para o local para fazer companhia para o avô, que estava sozinho no feriado de carnaval.
Na madrugada desta quarta, um grupo de oito traficantes foi até a porta da casa exigindo falar com o rapaz. Eles acreditavam que a vítima havia roubado uma quantidade de drogas que estava escondida nas proximidades da casa.
Quando o adolescente saiu para explicar que não tinha envolvimento com a acusação, foi espancado e enforcado até a morte pelo grupo, que fugiu em seguida. Quando a polícia chegou, a vítima já estava morta.

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O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém foi preso ainda. O corpo do rapaz foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

MAIS CRIMES

Outros crimes também foram registrados na madrugada desta quarta na Grande Vitória, sendo três homicídios e uma tentativa.
No bairro Flexal I, em Cariacica, houve um duplo homicídio por volta das 4h. Em Vila Velha, uma mulher de 22 anos foi assassinada no bairro Santa Rita. Segundo a polícia, ela teria envolvimento com o tráfico de drogas e essa seria a motivação do crime. Já na Serra ocorreu uma tentativa de homicídio, mas não foram divulgados detalhes.
Com informações da TV Gazeta/G1 ES 

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