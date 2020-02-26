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Falecimento

Morre Thiago Fabres, advogado e professor de Direito da Ufes

O governo do Estado decretou luto oficial de três dias pela morte do jurista, que sofreu um infarto

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 17:47
O professor de Direito Thiago Fabres de Carvalho Crédito: Facebook
Morreu nesta quarta-feira (26) o advogado, professor de Direito e membro do Conselho Estadual de Ética, Thiago Fabres de Carvalho, aos 42 anos, no Hospital Praia da Costa, em Vila Velha. Ele, que também deu aulas na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), faleceu após um infarto. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.
De acordo com o sócio do professor em um escritório de advocacia, Raphael Boldt, Fabres teria sentido forte dor no peito. Não estou no Espírito Santo no momento, mas soube por meio da família dele que o Thiago sentiu forte dor no peito e suou muito, após ter passado a manhã de forma normal. Fica minha tristeza profunda, estou estarrecido, é uma perda muito grande para todos nós. Ele era um grande amigo, além de sócio, profissional exemplar e ótimo pai, lamentou.
Emocionado, o também sócio do jurista, Israel Domingos Jorio, declarou que: Se algo puder ser registrado...Perdi um irmão. Um gênio, com o coração e a alma de uma criança".
Nas redes sociais foram publicadas homenagens prestadas por amigos, alunos e sócios. O governador  do Estado, Renato Casagrande, também lamentou a morte do jurista e decretou luto oficial de três dias pela morte dele. "Nosso reconhecimento pelo tempo em que contribuiu com o Estado. Sentimentos à família", diz um trecho da mensagem.  
Ver essa foto no Instagram

É com muita tristeza que nos despedimos hoje do querido professor Dr. Thiago Fabres de Carvalho. O professor deixa um rico legado composto de inúmeras contribuições de impacto na área do Direito Penal e Processual Penal, e deixa a contribuição maior ainda por ter impacto na vida de centenas de alunos e alunas que tiveram o privilégio de tê-lo como professor e mestre. As suas palavras e ensinamentos jamais serão esquecidos. Como representante de turma, tive a honra de conhecer o professor e a pessoa Thiago Fabres, possuidor de uma imensa simpatia e uma invejável gentileza. Ficam agora a saudade e a admiração de todos os alunos da turma dos Monarquistas e, com certeza, dos demais discentes da UFES. Muito obrigado por tudo, professor Fabres!

Uma publicação compartilhada por André Andrade (@andreandrade_g) em

O amigo e também jurista Gustavo Senna Miranda, publicou nas redes sociais:
"Muito triste a notícia. Thiago foi e continuará sendo um ser humano sensacional, de um grande coração. Uma pessoa marcante, sendo impossível ficar indiferente à sua presença inquietante. Ele sempre me fazia recordar uma pequena pérola de Galeano, o conto Um mar de fogueirinhas:
 O mundo é isso  revelou  Um montão de gente, um mar de fogueirinhas.
Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo.
Thiago Fabres sempre foi para mim aquele tipo de fogo que quem chegava perto pegava também fogo. Brilhará lá em cima e para sempre nos nossos corações. Vai com Deus, meu amigo... Muita força para os familiares e os parceiros de luta Boldt e Israel".
Morre Thiago Fabres, advogado e professor de Direito da Ufes

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