Zé Felipe faz show em Piúma e causa polêmica ao falar sobre cachê

Cantor Zé Felipe faz show em Piúma e posta em redes sociais sobre possível não pagamento Crédito: Redes Sociais

Após se apresentar em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo , no sábado (22), o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, gerou polêmica ao fazer uma postagem em seu perfil em uma rede social sobre o pagamento do cachê do evento, que foi realizado pela prefeitura municipal.

No vídeo, Zé Felipe relata os fatos ocorridos nos bastidores do show, no camarim, onde estava um de seus amigos. No local chegou uma pessoa que ele não identifica no vídeo, e que informou que o cachê do músico não iria ser pago. "Ele disse que iria f. o pagamento ao Zé Felipe, assim como já tinha feito com o pai dele, o cantor Leonardo". A mensagem teve grande repercussão nas redes sociais.

Em resposta, Zé Felipe chegou a falar que se fosse esse homem que fizesse o seu pagamento, ele não iria receber e que mesmo sendo o trabalho dele, ele não canta só por dinheiro. Após o vídeo viralizar e gerar questionamento na cidade se a prefeitura realmente teria feito um contrato legal com o cantor, o cantor fez uma nova postagem.

No domingo (23), Zé Felipe esclareceu, na mesma rede social, que o homem que falou com o amigo não fazia parte da administração municipal. A prefeitura de Piúma também se explicou por meio de nota oficial, disse que os imprevistos mencionados não têm nenhuma relação com a gestão atual e nem com os secretários das pastas citadas.

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