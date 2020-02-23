Capixabas acusados de matar brasileira nos EUA gravaram vídeo do crime

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No vídeo um dos suspeitos mostra um embrulho com edredom e afirma:"Já está embrulhado", ao se referir ao corpo da vítima. Na sequência, pede para o suposto comparsa limpar o sangue no chão do apartamento. "Negão tem que limpar este sangue aqui". Em outro vídeo, o suspeito também diz: "Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher . Vamos nas fotos", diz, mostrando o celular e as fotos da vítima. Pelas gravações, não é possível identificar qual dos dois fez as imagens.

Na decisão do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, ao conceder os mandados de prisão, é relatado que os suspeitos enviaram arquivos de áudio/vídeo descrevendo o crime para um primo e o irmão mais novo de Thiago, e que a polícia da cidade de Los Angeles confirmou que a cena do crime é exatamente como demonstrado no vídeo, tendo sido encontrado vestígios de sangue no apartamento da vítima Ana Paula.

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Também é dito que há imagens de câmeras de videomonitoramento que demonstram que os suspeitos entraram no apartamento da vítima Ana Paula e mais tarde saíram com um grande volume, idêntico ao edredom mencionado por eles no vídeo.

Thiago Philipe Souza Bragança e Wendersonl Júnior Dalbem Silva suspeitos de matarem Ana Paula Crédito: Redes sociais

PRISÃO EM CARIACICA

Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva foram presos em uma residência onde estavam, em Cariacica, no sábado (22). Segundo a decisão da Justiça estadual, ambos ficarão presos temporariamente por 30 dias com base nos artigos 240 e 242, do Código de Processo Penal. Eles não devem ser extraditados por serem brasileiros.

A prisão também ocorre para impedir que os suspeitos fujam novamente, já que depois de terem cometido o crime, de acordo com a polícia, os suspeitos teriam percorridos três países (Estados Unidos, México e Brasil).

De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, em entrevista à TV Gazeta, os dois confessaram o crime para a polícia capixaba. Ainda segundo ele, houve uma ação integrada entre a Polícia Americana, que ainda continua investigando o crime. No Brasil também atuou a Polícia Federal em parceria com o Grupo Integrado de Operação de Segurança Pública (Giosp), que integra todas as inteligências das agências de segurança do Estado.

Desta forma, assim que foi alertado sobre a presença dos suspeitos no Espírito Santo, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) abriu o inquérito sobre o caso que foi encaminhado para a 1ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva dos suspeitos. A Polícia Federal (PF) e o 7º Batalhão da Polícia Miliar de Cariacica estavam de campana observando os suspeitos. Quando tiveram a informação da expedição do mandado, entraram em ação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também participou da ação, onde os suspeitos prestaram depoimento.

No final da noite Thiago e Wenderson foram levados para o sistema penitenciário do Estado. Segundo informação da Secretaria de Justiça (Sejus), responsável pela administração dos presídios, os dois teriam sido levados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, assassinada nos EUA Crédito: Rede Sociais

ENTENDA O CASO

Ana Paula morava há pouco mais de um ano nos EUA. Em seu último endereço, em Los Angeles, trabalhava como motorista de aplicativo. A última vez que a família teve contato com a moça foi no dia 29 de janeiro, um dia antes do crime. A mãe da moça, Delma Felix, mora no interior de Minas Gerais e pede ajuda para localizar o corpo da filha.