Suspeitos de assassinato nos EUA dão versões diferentes para  crime

Em depoimento, os capixabas Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva, presos em Cariacica neste sábado (22) como suspeitos de assassinar uma brasileira nos Estados Unidos , apresentaram versões diferentes para a motivação do crime. Eles teriam matado Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, no apartamento dela, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e ocultado o corpo da jovem de 23 anos.

Thiago Philipe Souza Bragança e Wendersonl Júnior Dalbem Silva suspeitos de matarem Ana Paula Crédito: Redes sociais

De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, em entrevista à TV Gazeta, os dois confessaram o crime para a polícia capixaba. A jovem teria sido morta no dia 30 de janeiro deste ano.

Informações obtidas pela reportagem revelam que a versão de Thiago é a de que ele estaria sendo ameaçado pela vítima. Ele informou que emprestou cerca de U$400 de um amigo de Ana Paula, que estava cobrando a dívida. O amigo teria acionado Ana Paula, em cuja casa Thiago e Wenderson estavam morando há pelos menos duas semanas, para que ela os cobrasse. A vítima teria então ameaçado os seus supostos assassinos de que os entregaria para o amigo.

Edredom onde foi embrulhado corpo de Ana Paula Braga, Los Angeles, na Califórnia, segundo acusados pelos crime Crédito: Acervo pessoal

Já Wenderson alegou que Ana Paula o teria ameaçado com uma faca para que fizesse sexo com ela. No momento ele estaria ainda usando drogas. Teria ocorrido uma briga, quando a vítima morreu. Mas os detalhes das duas versões, segundo as investigações, apresentam discrepâncias até nos horários em que os fatos ocorreram e não convenceram a polícia.

ROUPA DO DIA DO CRIME

Um dos suspeitos foi preso neste sábado (22), em Cariacica, usando o mesmo tênis em que aparece nas cenas do vídeo que os suspeitos fizeram no apartamento da vítima, na cena do crime. Na filmagem, um dos suspeitos mostra um embrulho feito com edredom e ele diz: "Já está embrulhado", ao se referir ao corpo da vítima. Na sequência, pede para o suposto comparsa limpar o sangue. "Negão, tem que limpar este sangue aqui". E acrescenta ainda: "Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher. Vamos nas fotos", diz mostrando o celular e as fotos da vítima.

Nesta imagem, o suspeito que está fazendo a gravação aparece com um tênis vermelho/alaranjado. Estes vídeos e áudios foram enviados para parentes no Brasil. Na fuga eles teriam descartado os celulares que utilizaram nos EUA. Outras roupas apreendidas com eles ainda estão sendo analisadas. Há ainda informações de que eles teriam trazido o celular da vítima para o Brasil, mas que não foi encontrado com eles.

Na decisão do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches, ao conceder os mandados de prisão, é relatado que os suspeitos enviaram arquivos de áudio descrevendo o crime para um primo e o irmão mais novo de Thiago, e que a polícia da cidade de Los Angeles confirmou que a cena do crime é exatamente como demonstrado no vídeo, tendo sido encontrado vestígios de sangue no apartamento da vítima Ana Paula.

Também é dito que há imagens de câmeras de videomonitoramento que demonstram que os suspeitos entraram no apartamento da vítima Ana Paula e mais tarde saíram com um grande volume, idêntico ao edredom em que a vítima aparece enrolada no mencionado vídeo.

PRISÃO EM CARIACICA

Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva foram presos em uma residência onde estavam, em Cariacica, neste sábado (22). Segundo a decisão da Jusdtiça estadual, ambos ficarão presos temporariamente por 30 dias com base nos artigos 240 e 242, do Código de Processo Penal. Eles não devem ser extraditados por serem brasileiros.

A prisão também ocorre para impedir que os suspeitos fujam novamente, já que depois de terem cometido o crime, de acordo com a polícia, os suspeitos teriam percorridos três países (Estados Unidos, México e Brasil).

Desta forma, assim que foi alertado sobre a presença dos suspeitos no Espírito Santo, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) abriu o inquérito sobre o caso que foi encaminhado para a 1ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva dos suspeitos. A Polícia Federal (PF) e o 7º Batalhão da Polícia Miliar de Cariacica estavam de campana observando os suspeitos. Quando tiveram a informação da expedição do mandado, entraram em ação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também participou da ação, onde os suspeitos pretaram depoimento.

No final da noite Thiago e Wenderson foram levados para o sistema penitenciário do Estado. Segundo informação da Secretaria de Justiça (Sejus), responsável pela administração dos presídios, os dois teriam sido levados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, mais conhecida como Ana Paula Braga, assassinada nos EUA Crédito: Rede Sociais

ENTENDA O CASO

Ana Paula morava há pouco mais de um ano nos EUA. Em seu último endereço, em Los Angeles, trabalhava como motorista de aplicativo. A última vez que a família teve contato com a moça foi no dia 29 de janeiro, um dia antes do crime. A mãe da moça, Delma Felix, mora no interior de Minas Gerais e pede ajuda para localizar o corpo da filha.

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